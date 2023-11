Lotta agli incendi,  la chiave è la ricerca 

Per presentare il progetto pilota The Hut hanno scelto due zone in tutta Italia. Una delle quali è l’Ogliastra, di frequente interessata, nella stagione estiva, da incendi che hanno serie conseguenze per le comunità locali e le attività produttive del territorio. L’ultimo banco di prova nella lotta al fuoco risale al 2 novembre scorso quando la zona di Monte Attu è stata attraversata da un incendio. Ieri mattina, in Comune, alla presenza di amministratori locali e forze di polizia, il progetto finanziato nell’ambito del programma di ricerca Horizon Europe è stato illustrato da Valentina Argiolas, ricercatrice Cnr. Il Consorzio proponente, coordinato dal docente Michele Calvello dell’Università di Salerno, include 26 partner da 12 Paesi europei tra cui Confagricoltura Nuoro-Ogliastra e l’Istituto di Bioeconomia. L’obiettivo principale dell’iniziativa è quello di supportare comunità, istituzioni e altri portatori di interesse nella mitigazione del rischio incendi. «Siamo convinti che il contesto generale, in termini climatici, ambientali e sociali, richieda un maggior coinvolgimento delle comunità nella gestione delle attività di prevenzione. Da una parte, con questi incontri, vogliamo sensibilizzarle rispetto al rischio, e dall’altra vogliamo dare un supporto concreto affinché le comunità siano parte attiva nella prevenzione e nella mitigazione del rischio incendi, a medio e lungo termine», ha detto il direttore di Confagricoltura Nuoro-Ogliastra, Giuseppe Demelas. Nella sede, nel pomeriggio, si è svolta la seconda sessione di lavoro dedicata a una delegazione di agricoltori e allevatori.

