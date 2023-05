Lotta agli incendi, in campo le Procure 

Arrivare alla stagione estiva preparati, così da poter affrontare gli incendi con efficacia perseguendo anche i piromani con strumenti idonei. È il fulcro del “patto” siglato su spinta del Procuratore generale di Cagliari, Luigi Patronaggio, con i vertici delle procure sarde, i Vigili del Fuoco, il Corpo Forestale, la Protezione civile ed i Carabinieri forestali, nel corso di un vertice convocato su iniziativa del numero uno della magistratura inquirente isolana.

L’emergenza

«Sono oltre 19 mila gli ettari di superficie incendiata nel 2022 con ben 339 incendi», ha chiarito ieri Patronaggio, «ci dobbiamo preparare ad una nuova stagione per fronteggiare gli incendi. Abbiamo messo a punto, assieme a tutti coloro che si occupano di quest’emergenza, dei protocolli e delle tecniche in modo non solo da spegnere i roghi e mettere al sicuro la popolazione, ma anche per perseguire gli autori: sia quelli colposi che quelli dolosi». Purtroppo i dati sulla repressione giudiziaria non sono particolarmente felici: lo scorso anno a fronte di questa mole di incendi ci sono stati solo 82 indagati e 4 arresto. «Questo vuole dire che la risposta giudiziaria non è stata all'altezza», ha precisato il Procuratore generale, «bisogna predisporre nuove tecniche di indagine così che queste persone vengano portate davanti ad un giudice».

Il vertice

Il faccia a faccia si è tenuto nei locali della Procura generale. Erano presenti, oltre a Patronaggio, tutti i procuratori del Distretto, con il comandante regionale dei vigili del fuoco, Natalia Restuccia, il comandante del Corpo Forestale regionale Fabio Migliorati, il direttore generale della Protezione Civile, Antonio Belloi e il comandante dei Carabinieri Forestali, Michele Ravaioli. «Scopo dell'incontro – è stato poi precisato in una nota – è stato quello di creare delle virtuose sinergie fra le istituzioni che si occupano della prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi e le Procure del Distretto, deputate alla identificazione dei responsabili degli incendi affinché nei loro confronti sia esercitata l'azione penale e siano sottoposti alle pene previste dalla legge».