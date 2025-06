«Lotta agli evasori per tutelare gli onesti» 

Il principio di base è semplice: se qualcuno evade le tasse, qualcun altro deve pagarle al posto suo. Ed è qui che entra in gioco la Guardia di finanza, che da 251 anni è il primo baluardo a difesa del cittadino onesto che non merita l’iniquità fiscale. Per questo il generale di brigata Claudio Bolognese, comandante regionale delle fiamme gialle, non nasconde l’orgoglio quando - nella caserma “Efisio Satta” in viale Diaz, di fronte ai reparti schierati - snocciola i dati del 2024 e dei primi cinque mesi di quest’anno: «Con particolare riferimento all’evasione, all’elusione e alle frodi fiscali», dettaglia Bolognese, «alla lotta agli illeciti in materia di spesa pubblica e nella pubblica amministrazione e al contrasto della criminalità organizzata, con un’azione costante a tutela dei cittadini onesti e degli operatori economici che rispettano le regole. Questo, per fornire al “sistema Paese” un solido presidio di legalità finalizzato a prevenire, ricercare e contrastare ogni fenomeno illecito di natura economico-finanziaria». Perché questo è, la Guardia di finanza: la polizia economico-finanziaria di questo Paese.

La medaglia d’oro

Dopo l’eccezione dell’anno scorso per il 150° anniversario della fondazione del Corpo, che si era tenuta sul sagrato della basilica di Bonaria, ieri il teatro della festa è tornato a essere il grande cortile della caserma di viale Diaz davanti agli ospiti e ai familiari dei finanzieri. Tra i quali si notano sempre più donne in tutti i gradi: dai più alti al più basso. Il generale Bolognese, affiancato dal comandante provinciale (il generale di brigata Alfredo Flachetti), ha ricordato la figura dell’appuntato Pierino Putzolu, di Arbus, medaglia d’oro al merito civile conferita poche settimane fa dal presidente Mattarella perché durante il servizio nella Legione di Udine si unì alla Resistenza contro l’occupazione tedesca, e fu ucciso.

Le tante attività

Ma poi arrivano i numeri, il “cuore” dell’attività della Guardia di finanza. Il comandante regionale ne elenca tanti, come impossibile sunto di un’attività vastissima di un Corpo di polizia che - tra le altre cose - ha le più ricche flotte navali e aeree. Dunque, nel 2024 e nei primi cinque mesi di quest’anno, il generale Bolognese informa che la Guardia di finanza sarda è stata impegnata in 26mila interventi e 2.200 indagini. Le ispezione hanno stanato 279 evasori totali, cioè titolari di impresa o lavoratori autonomi del tutto sconosciuti al fisco, che invece ora sa chi sono e cosa fanno. I lavoratori “in nero” scoperti sono stati 868. Quasi 16 milioni di euro sono il totale delle sei evasioni fiscali internazionali scoperte nell’Isola dalle fiamme gialle, che hanno denunciato 216 persone per reati tributari, di cui quattro arrestate. Tocca i 90 milioni di euro il valore dei beni sequestrati in quanto frutto o profitto di frodi fiscali ed evasioni che riguardano i crediti d’imposta per agevolazioni in materia edilizia ed energetica per opere mai eseguite. Per sei soggetti più “fiscalmente pericolosi” la Finanza ha proposto la cessazione della Partita Iva e la cancellazione dalla banca dati Vies. Vastissimo il campo d’azione delle fiamme gialle, che hanno denunciato 24 contrabbandieri e verbalizzato altre 280 persone per il gioco illegale.

Le frodi allo Stato

C’è poi la questione del Pnrr, all’interno del quale le frodi non sono mancate fin dall’inizio. I finanzieri sardi hanno eseguito 405 controlli: 113 hanno evidenziato irregolarità, per un totale di 19 milioni. Colpita duramente la criminalità organizzata: scoperto il riciclaggio di 17,5 milioni di euro con 48 denunciati e due arrestati. Innumerevoli gli interventi del Reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza. E sono proprio i numeri, sottolinea il generale Bolognese, a dare l’idea della grande mole di lavoro svolta ogni anno dalle fiamme gialle.

