Lotta agli allagamenti, presto i lavori vicino al ponte 

Attivato l’iter per intervenire nella via Nazionale, a ridosso del ponte e evitare gli allagamenti quando piove.

«È stato predisposto e approvato il progetto di fattibilità che ci consentirà di poterci adoperare per chiedere i finanziamenti per la realizzazione dei lavori - dice il sindaco Ignazio Locci - si tratta di un intervento importante che prevede un investimento di circa 300 mila euro e che, una volta realizzati i lavori, risolverà il problema dell’allagamento del tratto di strada a ridosso dell’imboccatura del ponte». Adesso l’amministrazione comunale dovrà reperire le risorse indispensabili per la realizzazione dell’opera. Un primo intervento prevede l’asfalto delle parti più critiche del manto stradale. Poi, l’opera più importante, quella di realizzare un bacino di raccolta dell’acqua prima di farla defluire a mare. «Si, siamo già al lavoro per recuperare queste risorse. Si spera sempre di trovare i fondi attraverso il finanziamento da parte di altri enti - aggiunge Locci - anche se non è escluso che si possa eventualmente far fronte alle necessità stanziando nostre risorse del bilancio. È una delle opere che riveste carattere di urgenza proprio perché vogliamo risolvere definitivamente il problema». Il primo passo è proprio quello di bussare alle porte della Regione per chiedere il finanziamento dell’opera che dopo decenni andrebbe a risolvere definitivamente il problema.

