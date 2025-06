«Lotta agli abusivi: tavolo in Prefettura per gli sgomberi»  

Le intenzioni sono buone: individuare le abitazioni di edilizia popolare occupate abusivamente e assegnarle a chi ne ha i titoli. L’assessora comunale Anna Puddu, con competenze sul patrimonio, sta inseguendo quest’obiettivo da tempo. Una questione di giustizia sociale, perché spesso vince il più forte e arrogante a scapito dei più deboli con diritti. Le case di proprietà del Comune sono 3.284, di queste 267 sono occupate abusivamente (131 sanabili perché l’occupazione è avvenuta prima dl 31 dicembre 2022). L’altra fetta di case di edilizia popolare la detiene l’agenzia regionale Area: 3.257, delle quali 127 abitate senza titoli.

«Per la prima volta abbiamo contezza del patrimonio abitativo», afferma Anna Puddu. Dai numeri emerge un quadro sconfortante. «Abbiamo chiesto al prefetto un tavolo per il rinnovo del piano sgomberi, un protocollo bloccato dal 2017». Linea dura? «Abbiamo istituito un nucleo per le emergenze e individuato 14 stanze della casa albergo di via Tiepolo da assegnare a persone vulnerabili che non hanno i requisiti per avere un alloggio comunale». Il patrimonio comunale spesso è inutilizzato, circoscrizioni, palazzine e altri locali. «Ci sono alloggi non assegnati che hanno necessità di lavori di ristrutturazione, su questo stiamo lavorando». (a. a.)

