Lotta a sacchetto selvaggio  «Costretti a impegnare  troppe risorse comunali»  

Le videotrappole e le telecamere, una settantina sparse in tutto il centro abitato e sul litorale, sono un deterrente fino a un certo punto. C’è chi lascia le buste piene di spazzatura nei parcheggi pubblici, chi lancia il sacchetto sull’aiuola della strada per il mare, chi sceglie le piazzole della 195. «Spetta all’Anas pulire queste ultime, ma in questo periodo la situazione è tale che per noi diventa un problema di decoro, oltre che di igiene», avvisa il sindaco di Pula Walter Cabasino. E così finisce che provvede il Comune, «tramite la società che cura la nettezza urbana e per aggiunta gli operai che ogni giorno presidiano la costa per raccogliere i sacchetti». Il che, puntualizza il sindaco, «si traduce in un costo non indifferente per tutti i residenti».

Mappa dell’inciviltà

Dal Sud dell’Isola al capo di sopra, dall’Ogliastra alla Baronia, dall’Oristanese al Sulcis, alla Gallura. La Sardegna destinazione turistica sta diventando la pattumiera di un esercito di incivili. Strade statali e provinciali, vie urbane, periferie, campagne, litorali e punti panoramici sono costellati di rifiuti d’ogni genere. A San Teodoro, paese che nei mesi estivi passa da 3mila residenti ai numeri di una città, l’amministrazione comunale ha levato i mastelli dalle spiagge e ha sistemato al di fuori le isole ecologiche presidiate tutto il giorno. «A giugno abbiamo raggiunto l’82% di raccolta differenziata, con valori e persone che superano il 2019. Facciamo di tutto, ci stiamo investendo l’anima», spiega la sindaca Rita Deretta. Una forte quota di spazzatura viene dunque conferita nelle isole ecologiche a Brandinchi, Lu Impostu e la Cinta («Qui stiamo raccogliendo i rifiuti di 10mila persone»), ma resta il problema dell’immondizia abbandonata nelle strade. Il Comune chiama a raccolta i barracelli, la ditta della nettezza urbana e soprattutto i volontari. «Con i barracelli che ci danno modo di lavorare in tutta sicurezza, sovente raccogliamo i rifiuti e sfalciamo le erbacce ai lati delle strade provinciali e statali, avvertendo l’Anas in quest’ultimo caso. Non lo potremmo fare, ma la situazione è tale che oltre al decoro e al danno ambientale, c’è il concreto pericolo di incendi nonché un rischio idrogeologico».

La vigilanza

Spazzatura abbandonata ovunque anche ad Assemini, tanto che il sindaco Mario Puddu dice che, «sono necessarie sanzioni più severe per questi incivili». Il lancio del sacchetto oggi può costare una sanzione da 300 a 3mila euro, e fino a 6mila euro nel caso si tratti di rifiuti dannosi per l'ambiente. Se poi l'abbandono dei rifiuti è fatto da una ditta, la sanzione pesa decine di migliaia di euro e, poiché si tratta di un reato, è previsto l’arresto. Questo sulla carta, perché il problema vero è beccare queste persone. «Bisogna aumentare i controlli, e per parte nostra stiamo incrementando le fototrappole e le telecamere», sottolinea il primo cittadino di Assemini.

Il cantiere ex Compau

A Marrubiu ci sono persino i cacciatori di discariche abusive. «Sono i sette operai, soprattutto donne, del cantiere ex Compau finanziato dalla Regione», dice il sindaco Luca Corrias. «Ci danno una grandissima mano perché sono un presidio per il territorio: oltre alla prevenzione incendi, e del rischio idrogeologico, si occupano anche delle discariche abusive sia in campagna che nel centro abitato».

La manutenzione

In Ogliastra, a Cardedu, il sindaco Giacomo Pani è molto amareggiato. «Noi spendiamo decine di migliaia di euro per i progetti che, al di là del lavoro fatto dalla società che si occupa della nettezza urbana, sono necessari per salvare il decoro del nostro paese e del litorale». Una squadra di persone cura la pulizia delle toilette e i servizi in spiaggia, e a questo si aggiunge l’impegno quotidiano di raccolta dei rifiuti abbandonati. «Ma è difficile combattere contro l’arroganza di chi abbandona la spazzatura in strada». Succede lungo il litorale, «ma anche in paese. Per questo credo che non si tratti solo di turisti. Insomma, abbiamo un ecocentro e il servizio di raccolta porta a porta, col 78% di differenziata, ed è perciò anomalo che ogni mattina ci siano cumuli di sacchetti nelle vie principali, persino dentro i cestini».

RIPRODUZIONE RISERVATA