Lotta a incendi e bracconaggio, bambini a lezione da Forestas 

Si è conclusa ieri la mostra allestita all’ex Montegranatico dedicata alla 53esima edizione della Giornata mondiale della terra, a cura dell’agenzia regionale Forestas, dell’Istituto comprensivo e del Comune di Serramanna. Quest’anno è stato affrontato il tema degli incendi. Ventitré classi delle scuole dell’infanzia e della scuola primaria hanno partecipato ai laboratori e disegni a tema, che nei tre giorni di apertura hanno fatto visita ai locali dove sono stati esposti reperti faunistici e animali imbalsamati della fauna sarda. Una mostra itinerante che ha visto il personale dell’agenzia Forestas, il responsabile del progetto Pier Paolo Mocci e gli educatori ambientali Antonio Contini e Rosy Palmas, spiegare ai bambini attenti e partecipi, già preparati dalle insegnanti, la conoscenza delle risorse naturali, storiche e culturali del patrimonio forestale sardo.

Diverse specie di animali, volatili e mammiferi imbalsamati con la tecnica della tassidermia, spesso vittime di bracconaggio, e la riproduzione fedele dei rettili e anfibi chiusi in apposite teche, tronchi e rami di diversi tipi di alberi hanno incuriosito i piccoli visitatori, che non si sono risparmiati in domande e considerazioni personali. Particolare l’attenzione prestata alla simulazione dei rumori degli incendi boschivi con la riproduzione di video originali e la presenza degli strumenti usati per lo spegnimento delle fiamme.

RIPRODUZIONE RISERVATA