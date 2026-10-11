Lotta a blatte e topi: in città due interventi di disinfestazione 

Due interventi di disinfestazione da blatte e topi a cura dei tecnici della società Nuova Prima Srl - Servizio antinsetti nei prossimi giorni. Il primo (blatte) sarà effettuato in via Cagliari mercoledì 14 ottobre dalle 12 alle 13, il secondo (blatte e topi) lunedì 19 al mercato civico a partire dalle 14. Queste le prescrizioni per l’intera durata del trattamento e per almeno 30 minuti dopo: vietato il transito e lo stazionamento di persone, animali e veicoli nell’area interessata; vietata l’apertura di infissi esterni (porte e finestre) e si dispone di allontanare dalle adiacenze della strada biancheria, erbe aromatiche coltivate in vaso e quant’altro utilizzabile a scopo alimentare, giocattoli, animali domestici presenti negli spazi interessati.

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