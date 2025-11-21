Lostia abbatte una barriera: primo sardo a superare una 9a 

A 21 anni ha firmato un’impresa che entra nella storia dell’arrampicata isolana: Andrea Lostia di Santa Sofia è il primo sardo ad aver chiuso un “9a”, uno dei gradi “abominevoli”. La via si chiama “Terzo tempo” e corre nella verticale del settore di Urania, Isili, tempio del climbing in Sardegna. Ha 12 anni quando afferra una presa per la prima volta. Prova vari sport, vissuti ma più come un dovere. Poi il suggerimento del giardiniere di famiglia e l’ingresso in palestra: «Mi sono innamorato. Era un gioco». Per anni la roccia resta un miraggio: troppo giovane, nessuna autonomia, pochi disposti ad accompagnarlo in falesia. Finché qualcuno decide di fidarsi: Sandro Loi. «Mi ha permesso di sperimentare quando non voleva nessuno». A lui dedica il risultato. Gli anni indoor lo temprano. «Vincevo gare senior, facevo qualche nazionale, ma la roccia è un’altra cosa, è mentale». Quando inizia, il grado più alto raggiunto da un isolano è l’8c. In un anno approccia gli 8. Poi, in Spagna, “La novena puerta” il primo 8c+. Tornato a casa si aggiudica altre vie analoghe.

Il salto arriva quando Giorgio Tomatis, classe 2003, promessa internazionale, annuncia la sua visita: «Voleva provare qualcosa sul nono grado, mentalmente non mi sentivo pronto». La scelta cade su “Terzo tempo”, progetto chiodato da Matteo Marini, una linea sospesa in un tetto a 90°, mai scalata prima. Con loro, Diego La Porta, istruttore al Cus Climbing Torino: «Ci alternavamo per salire, ognuno perfezionava un movimento della sequenza. Da soli ci si cristallizza sulle prime impressioni, ma in gruppo ogni tentativo affina la tecnica» spiega Lostia. I primi metri sono giù cruciali: una mossa sbagliata significa toccare terra. «Alla fine del primo blocco mi è scivolata la mano, ho fatto un pendolo a testa in giù sfiorando un sasso. Diego mi ha salvato la vita». Nessuno sapeva chi avrebbe liberato la via. È accaduto per caso. Due giorni dopo, anche Tomatis arriva in catena, confermando il grado. “Terzo tempo” oggi resta l’unico 9a accessibile in Sardegna: “Campo con corvi” e “Marina superstar” (Grotta di San Giovanni, Domusnovas) sono interdette. Lostia non riesce a crederci: «Nel mondo non è un grado che fa leggenda, ma essere in prima linea per la Sardegna mi motiva». A Ulassai la prossima sfida.

RIPRODUZIONE RISERVATA