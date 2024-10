L’Osteria Abbamele premiata dal Gambero Rosso 

È una Sardegna trionfante quella che emerge dalla guida 2025 dei Ristoranti d’Italia del Gambero Rosso. Settanta le insegne recensite, con 16 new entry, mentre sullo sfondo spiccano 13 trattorie, 8 bistrot, 2 griglierie, 2 etnici e un wine bar.E il successo sbarca anche in Barbagia, promuovendo l’Osteria Abbamele di Mamoiada, inserita nell’Olimpo delle trattorie, con ben “Tre Gamberi”, insieme ad “Arieddas”, il ristorante in house della cantina su Entu, a Sanluri.

Per lo chef Mauro Ladu e sua moglie Sara Tavolacci un nuovo successo, dopo il più recente delle scorse settimane, con la riconferma, a Milano, della chioccola Slowfood, nella guida delle osterie d’Italia. E dai canali social di Abbamele, Ladu e Tavolacci hanno voluto condividere il prestigioso risultato con i loro clienti, dicendosi “emozionati per aver raggiunto il massimo riconoscimento per le trattorie nella guida ristoranti d’Italia 2025”.Diversi i commenti di plauso tra compaesani ed esperti, a dimostrazione del crescente interesse intorno all'Osteria. Soddisfatti anche gli amministratori locali: «Il prestigioso risultato raggiunto da Mauro e sua moglie Sara è motivo d'orgoglio per tutto il paese», commenta il sindaco di Mamoiada, Luciano Barone - «I giovani come Mauro che hanno girato il mondo, valorizzando poi a casa le esperienze acquisite, sono un esempio di cui andar fieri». (g.i. o.)

