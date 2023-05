L’ostello ritrovato dopo trent’anni: sabato il battesimo  

Trentatré anni. Ci è voluto tanto per tagliare il nastro all’ostello della gioventù dell’Ortobene, che presto festeggerà la sua prima inaugurazione. In realtà la struttura doveva essere battezzata domani, come annunciato dall’amministrazione comunale con tanto di invito ufficiale, ma il meteo e la pioggia prevista ha fatto slittare una manifestazione già programmata.

Una tappa importante, anche se dall'estate scorsa la struttura aveva avviato ospitalità diurna di alcune colonie, mentre da qualche settimana l’Ostello al fianco della piscina di Farcana, sta offrendo il servizio ristorazione ma solo nel weekend dal venerdì alla domenica. Le stanze apriranno ai primi ospiti dal 1 giugno. Ma mai dal 1990, da quando la Regione aveva finanziato la sua progettazione, l’Ostello aveva offerto dei servizi. La struttura, sarà aperta al pubblico dopo oltre trent’anni dalla sua costruzione, con la gestione della cooperativa Alternatura. La storia dell’ostello sull’Ortobene inizia nel 1990, quando la Regione affidò l'incarico di progettazione per la realizzazione dell’opera costata oltre milione di euro e conclusa nel 2004. Affidata due volte in gestione, non era mai entrata in funzione.

RIPRODUZIONE RISERVATA