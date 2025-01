«L’ostello? Ho le chiavi, ora lo vendo» 

«Ho in mano le chiavi dell’ostello della gioventù, stamattina la firma del curatore fallimentare e del sottoscritto sul verbale di consegna del complesso alberghiero. Seguirà la procedura per la vendita»”. Con queste parole il sindaco di Arbus, Paolo Salis, ha aperto l’ultimo Consiglio comunale, convocato per discutere 16 interrogazioni della minoranza, fra cui i problemi dell’ostello. La comunicazione a sorpresa ha avuto l’effetto di un terremoto. «Parliamo di un bene pubblico – ha detto il consigliere di minoranza, Agostino Pilia – che non è in vendita, la decisione spetta alla comunità e poi al Consiglio. Mi opporrò in tutte le sedi e in tutti i modi per bloccare una scelta a senso unico».

Le chiavi

Il ritorno dell’immobile al Comune, dopo il fallimento della società che lo gestiva dal 2007, era stato deciso con una sentenza del giudice fallimentare: «L’ostello, in quanto bene pubblico, venga restituito al proprietario». Da allora son passati circa 15 mesi, un lungo periodo di attacchi della minoranza e interrogazioni a catena. Le ultime presentate tre mesi fa, sono state discusse con 60 giorni di ritardo. E Pilia incalza: «Un caso o il proposito di tapparci la bocca con l’annuncio delle chiavi? Comunque sia, il sindaco si affretti a convocare la Commissione urbanistica, informare i cittadini e per ultimo il via libera del Consiglio. Non voteremo un sistema che sa di regalìa. L’ostello, realizzato con fondi pubblici, è invidiato da tutti perché, dopo i limiti sulle costruzioni a due passi dal mare, è unico nell’Isola».

Il valore

Il prezzo di vendita (come da piano delle alienazioni del Comune) è di un milione di euro e fa salire la protesta. «A conti fatti – prosegue Pilia – vale 6-7 milioni di euro, 8mila metri quadrati con area sportiva, con l’impianto da tennis e il maneggio abbandonati». Così per la collega Anita Tatti: «Le chiavi sono in mano al sindaco e l’immobile in che mani è? C’è un custode? Resta in balia dei vandali? L’estate scorsa io stessa ho notato i cancelli sempre aperti. E i debiti della società, solo di tasse ed affitti oltre 300mila euro? Se avessimo saputo della novità avremmo ritirato le vecchie interrogazioni e discusso del rientro in possesso. Come sempre le decisioni cadono dall’alto». Per Tatti, ex assessora al turismo, «In questa vicenda, a dir poco tormentata, si chiude il capitolo di un bene pubblico gestito in forma privatizzata, ma se ne apre un altro: riusciremo a valorizzarlo? Sulla Costa Verde abbiamo precedenti: Funtanazza e la Valtur aspettano di rivedere la luce». Per il gruppo «presupposti che non escludono il coinvolgimento della Corte dei conti».

Il sindaco

Tira dritto per la sua strada il sindaco Paolo Salis. «L’ostello lo vendo – insiste –. I soldi verranno destinati alla rinascita di Torre dei Corsari. Per sistemarlo occorrono lavori per 750 mila euro. Fondi che non abbiamo. A marzo il Tribunale farà chiarezza sui crediti riconosciuti al Comune».

