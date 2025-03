L’ostello di Tancau diventerà una caserma 

A Lotzorai non c’è la stazione dei carabinieri, ma il Comune si candida a ospitarla riconvertendo lo stabile dell’ostello mai entrato in funzione. Il progetto originario prevedeva come destinazione d’uso dell’immobile di Tancau quella di struttura ricettiva, ma i lavori, iniziati nel 2002, non sono mai stati ultimati e il bene è rimasto nell’incuria e saccheggiato dai vandali che l’hanno reso non idoneo a qualunque uso. Negli ultimi tempi sono avvenute diverse interlocuzioni con il personale dell’Arma dalle quali è emersa la possibilità di adibire il fabbricato a caserma. È il sindaco, Cesare Mannini, a illustrare l’iniziativa per la cui realizzazione servono 2,4 milioni di euro. «È un indirizzo alla progettazione. Siamo in una fase preliminare, ma la volontà è quella di dare una destinazione a un fabbricato che abbiamo ereditato in uno stato di abbandono. Vogliamo iniziare concretamente la ricerca dei fondi in modo da proseguire con i successivi passi della progettazione».

Da anni il territorio di Lotzorai è sotto la competenza della stazione di Santa Maria Navarrese. «Ci interessa recuperare il fabbricato convertendolo in un presidio dello Stato e di sicurezza nel territorio comunale, in modo che tutta la comunità possa trarne beneficio», conclude Mannini.

