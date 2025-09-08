L’ostello degli “stortini” «Qui ci prendiamo cura di cani e gatti disabili» 

L’ultima arrivata si chiama Livia. Una cagnetta di soli tre mesi, che è andata ad ingrossare le fila della crew degli “stortini”, ossia dei cani e gatti disabili che i volontari Silvia Troncia e suo marito Maurizio Pintus 35, accolgono in uno spazio apposito ricavato nella loro abitazione, con la speranza di dare loro una famiglia.

Livia è stata trovata in fin di vita in campagna, piena di sangue, con le zampe spezzate e un’enorme ferita nell’addome. «Sembrava spacciata e invece», racconta Troncia, «siamo riusciti a farla riprendere. Era in condizioni disperate, adesso dovrà subire un’operazione alla zampa, ma siamo fiduciosi. Quando si riprenderà speriamo di trovare per lei una famiglia».

Attualmente con 28 i cani e 18 i gatti tutti disabili, che hanno parte della brigata degli stortini. Sono bestiole malandate, salvate in extremis, zoppe, cieche, paraplegiche, costrette spesso a trascinarsi con un carrellino. L’idea di questa sorta di hospice per animali è nata sette anni fa. Con la ferma convinzione però che qui non si viene a morire, ma a essere rimessi in sesto per poi trovare una nuova possibilità di vita. La degenza è divisa in due parti. Da un lato c’è la zona cani che comprende i vecchietti ciechi, quelli che non riescono a camminare e quelli con problemi neurologici, dall’altra quella dei gatti che non camminano più.E da qualche tempo Silvia Troncia e suo marito hanno anche un’aiutante in più. È la loro bimba Rosa, quattro anni, che come una perfetta infermiera si prendere cura di tutti gli animali.

