L’Ossese vola ma la Nuorese ci crede 

Dopo la 24esima giornata sulle 30 previste, a giocarsi l’accesso diretto alla Serie D restano «Ossese, Ilva e noi». Il noi sarebbe la Nuorese, seconda a due punti dalla capolista bianconera e a +3 sui maddalenini.

Convinzione espressa dal presidente verdazzurro Gianni Pittorra ieri nella trasmissione “L’Informatore sportivo” su Radiolina: il patron, assieme alla dirigente Emanuela Priori, commentando la situazione attuale in Eccellenza ha respinto l’ipotesi che i meriti dei risultati siano suoi, ha parlato della presenza «di tanti bravi ragazzi nel territorio» cui si deve «solo dare fiducia» e ha incoronato l’allenatore Claudio Bonomi, «la ciliegina sulla torta. Crede nel progetto e nei giovani. Un colpo di fortuna, il suo nome mi è stato suggerito da un comune amico. Lo ritenevo fuori dalla nostra portata, poi l’ho chiamato e in un quarto d’ora ha sposato il progetto e abbiamo chiuso l’accordo».

Non sarà facile scalzare la capolista, unica imbattuta del campionato. Molto diranno gli scontri diretti. «Sulla carta il calendario migliore è dell’Ilva», riflette Pittorra, «poi quello dell’Ossese e il nostro. È un campionato strano, domenica abbiamo vinto a Uri ma tanto di cappello: una signora squadra che ha raccolto molto meno di quanto merita, in alcuni momenti ci ha messo sotto». Adesso arriva il Lanusei neopromosso. «Ha fatto un bellissimo campionato un anno fa e si sta ripetendo, può aver avuto una flessione ma gioca molto molto bene e per noi non sarà facile. L’unico vantaggio è che siamo in casa».

Vantaggio relativo, forse, perché presidente e dirigente non hanno mancato di ricordare i problemi del Frogheri. «La Serie D è più impegnativa, la società andrebbe organizzata diversamente per trasferte e livello tecnico. La struttura sportiva è fondamentale e con quella attuale non potremmo giocarci. Dovremmo andare a Budoni. Ringraziamo Orani, Mamoiada, Oliena e Bottida che ci hanno aiutato, ma anche loro hanno le squadre e a volte il campo non era disponibile. Va bene tutto ma sino a un certo punto». Le giovanili si allenano al “Città giardino”: un impianto che «abbiamo cercato di sistemare», sottolinea Priori, ma per vari problemi anche tecnici «molti genitori ci hanno abbandonato».

Il Frogheri a sua volta «è vecchio, aveva problemi già 15 anni fa», sostiene la dirigente, «serve una manutenzione straordinaria e manca l’agibilità. Sabato abbiamo incontrato il Comune, che ha mostrato disponibilità. I lavori potrebbero partire a maggio per fare un campo in sintetico. Sono fiduciosa».

In ogni caso a Nuoro «tutti vogliono la Serie D». Quindi un «appello ai tifosi: venite a vedere i nostri ragazzi, ne vale veramente la pena. In casa danno il meglio».

