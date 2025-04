l’ossese vince a calangianus e tiene vive le speranze di conquistare il posto playoff 

Calangianus 0

Ossese 1

Calangianus (4-4-2) : Congiunti, Putzu, Secci, Perez, Dombrovoschi, Asara, Demurtas, Sambiagio (40 st Marrazzo), La Valle (30 st Casula), Tusacciu (25 st Mamia) Sanchez. In panchina: Youmbi, Ghisu, Bamba, Serra, Delogu, Giorgi. Allenatore Marini.

Ossese (4-5-1) : Carboni, Russu, Balbo, Tuccio, Gueli, Saba, Porcheddu (13 st Vinci), Mascia (22 st Bah), Virdis, Madeddu, Nurra. In panchina: Ant. Sechi, Ale. Sechi, Umbertazzi, Munua, Fancellu, Franchi, Pinna. Allenatore Demartis.

Arbitro : Rosanna Barabino di Sassari.

Rete : pt 5’ Saba.

Note : espulso Secci, ammonito Perez.

Calangianus. Un Calangianus al di fuori dai giochi, dunque tranquillo che però non vuol dire rilassato, affrontava al “ Signora Chiara” l’Ossese l’undici di Demartis, che al contrario, è in campo dopo essere scomparso dai radar: prima della promozione diretta e anche del tentativo del passaggio in D, tramite la Coppa Italia, si giocava in Gallura l’ultima speranza di entrare nei playoff, come quarta in classifica. Per arrivarci doveva vincere, conservando così i 9 punti di distacco dal Tempio. Dopo appena 5 minuti dall’inizio il vantaggio, che sarà poi quello che deciderà l’incontro. Sul primo angolo, che a tanti dalla tribuna è apparso assai dubbio, matura il gol-partita: dalla bandierina capitan Gueli indirizza a centro area, dove ben appostato c’è Saba, che realizza. Trascorre un minuto e c’è una prima reazione calangianese, accompagnata da un’altra: bel cross di Putzu, ma di testa Sanchez manda al lato. La punizione al 7’ di La Valle termina anch’essa fuori di poco. Altra botta e risposta al 35’ e 36’: tiro di Capitan Tusacciu deviato in angolo dal portiere, mentre la staffilata di Mascia scheggia l’incrocio.

Nella ripresa al 6’ la sfera attraversa pericolosamente l’area del Calangianus. Al 12’ bellissima azione made in Calangianus: Sambiagio per Tusacciu, ma il portiere anticipa. Prima al 21’ e poi al 43’ due ottime punizioni di Demurtas trovano pronto Carboni. Al triplice fischio, gioia in casa Ossese.

