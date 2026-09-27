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28 settembre 2026 alle 00:40

L’Ossese va sotto ma il gol di Botta riprende la Sarnese 

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Ossese 2

Sarnese 2

Ossese (3-5-2) : Forzati, Mura (17’ st Alberti), Idda, Di Pietro, Tuseddu, Nurra, Tesio, Limongel-

li, Fois (20’ st Mamia), Mainardi (17’ st Botta), Tapparello (46’ st Luiu). In panchina Petricciuolo, Fancellu, Gueli, Sara, Bolzicco. Allenatore Cotroneo.

Sarnese (4-3-3) : Iuliano, Casiello, Milicevic, Oyewale, Odendo (35’ st Vrenna), Caballero, Eyango (11’ st Erranouil), Armellino, Mancino, Marquez (41’ st Adessi), Maggio (25’ st Kolaj). In panchina Russo, Cinque, Foggia, Giorgione, Magri. Allenatore Schiattarella.

Arbitro : Gambin di Udine.

Reti : nel primo tempo 19’ Limongelli, 35’ Idda (a); nella ripresa 14’ Maggio, 32’ Botta.

Note : ammoniti Oyewale, Caballero, Mamia, Di Pietro, Schiattarella, Cotroneo. Recupero 1’ pt-3’ st.

OssI . Con le unghie e con i denti, riacciuffa una gara che sembrava persa. L’Ossese va in vantaggio, si fa rimontare, poi riesce a trovare il guizzo del 2-2 finale con l’ultimo arrivato, Manuel Botta. Che fatica però! Tapparello regala sussulti, al 5’, e scheggia la traversa con un colpo di testa. Forzati lo imita e chiude lo specchio a Marquez (9’). Poi sale in cattedra Limongelli (19’) che approfitta di un pasticcio della coppia Iuliano-Milicevic e deposita in rete. Il favore è restituito da Idda e Forzati: lo scarico del primo non viene controllato dal secondo e diventa l’1-1. La ripresa parte elettrica. Il primo tuono arriva da Maggio, al 59’, con l’incornata del 2-1. Poi ci pensa Botta, con un tap-in dagli sviluppi di un corner, a regalare il pari e un sospiro di sollievo.

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