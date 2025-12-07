L’Ossese va in gol e poi resta in dieci Caeiro evita la sconfitta al Lanusei 

Lanusei 1

Ossese 1

Lanusei (4-2-3-1): Dyguda, Mameli, Haas, Pedro Caeiro, Troyes (29’ st Kouadio); Lusa (45’ st Loi), Caredda; Rossato, Fe. Usai (26’ st Trindade), Mereu; Martins. In panchina F. Usai, Doneddu, Manca, Marchetta, Paderi, Serra. Allenatore Piras.

Ossese (4-3-3): Carboni, Arca, Di Pietro, Russu, F. Mura; Glino (20’ st Alessandro Mura II), Saba, Gueli; A. Mura I, Tapparello (28’ st Maitini), Gjuci (7’ st Fancellu). In panchina Sechi, Murru, Al. Sechi, Sanna, Dia, Sulas. Allenatore Cotroneo.

Arbitro: Masciandaro di Collegno

Reti: pt 40’ (r) Gjuci; st 31’ Pedro Caeiro

Note: espulso F. Mura; ammoniti Mameli, Caredda, Cotroneo, Arca; recupero 3’ pt-5’ st; spettatori 400.

Lanusei. Al Lixius esce il segno X. Finisce 1-1 tra Lanusei e Ossese che segnano un gol per tempo. Sono gli ospiti a mettere la freccia prima dell’intervallo. I bianconeri di Cotroneo beneficiano di un rigore che Gjuci trasforma battendo Dyguda. Dopo l’intervallo, il Lanusei esce tonificato dal riposo e dalle istruzioni impartite da Alberto Piras. Pochi istanti e Francesco Mura incappa nella seconda ammonizione e va sotto la doccia. Per l’Ossese la partita si complica e, per irrobustire la linea difensiva, Cotroneo inserisce Fancellu. La diga resiste fino al 31’ quando gli ogliastrini, dopo parecchi sforzi, trovano il pari con Pedro Caeiro. Gli ultimi quindici minuti sono carichi di tensione perché entrambe le squadre provano a vincere. Più convincente il Lanusei a cui, al 36’, nega il gol-vittoria l’ex portiere di Tortolì e Nuorese Werther Carboni. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA