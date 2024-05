L’ossese tiene testa al terni 

Terni 0

Ossese 0

Terni FC (4-3-3) : Cunzi, Dianda, Flavioni, Gaggiotti, Dida (43’ st Pucci), Romeo, Carletti, Leonardi (26’st Fabris), De Sagastizabal (13’ st Tozzi Borsoi), Pacilli, Ronconi (16’ st Pescicani). In panchina Ambrogi, Cianchetta, Proietti, Zolla, Valerio, Lora, Almonte. Allenatore Roberto Borello.

Ossese (4-3-3) : Cherchi, Ubertazzi (38’ st Melis), Madeddu, Tanda, Llanos, Fancellu, Mainardi, Scanu (41’ st Chiappetta), Vita (22’ st Oggiano, 49’st Contini), Gueli, Bah (46’ st Mudadu). In panchina Sechi An., Sechi Al., Ongania, Fadda. Allenatore Mario Fadda.

Arbitro : Pascali di Pistoia.

Note : ammoniti Scanu, Flavioni, Leonardi, Pacilli, Llanos, Gueli.

TERNI. Finisce in pareggio la semifinale d'andata playoff di Eccellenza. Partita a scacchi, densa di tatticismi, in cui ogni allenatore ha risposto all’avversario mossa su mossa. Il primo tempo è dominato dai ragazzi di Fadda, sbarazzini e senza timori reverenziali. Nella ripresa salgono in cattedra i ternani. Il pareggio, per quanto espresso dalle due squadre, appare il risultato più giusto.

Primo tempo

L’Ossese entra in campo vogliosa di fare la partita. Mainardi prova il gol della domenica, allo scoccare del primo quarto, con un pallonetto delizioso. Cunzi, con un colpo di reni, riesce a smanacciare e a salvare il risultato. Rispondono i padroni di casa con Pacilli (20’) con una bordata terminata di poco alta sopra la traversa. L’Ossese rifiata e si riporta in avanti con la conclusione dalla lunga distanza col mancino spiovente di Madeddu (26’). Al 37’ è Gueli ad illuminarsi allo “Strinati”: Tanda scarica e il dieci sassarese, quasi da fermo, scocca una saetta di collo pieno che si stampa sul palo alla sinistra del portiere ternano.

La ripresa

L’intervallo rinvigorisce i padroni di casa. Pacilli (5’) telecomanda un cross per il tap-in di Carletti che manda fuori, da due passi. Leonardi (14’) sfida invano Cherchi dai 30 metri. Gueli (20’), da piazzato, supera l’opposizione della barriera ma la palla è fuori. Poi schermaglie a centrocampo sino al 33’: punizione, sull’out di sinistra, di Pacilli che pesca l’inzuccata, a botta sicura, di Tozzi Borsoi ma Cherchi salva in due tempi. La volé di Mainardi (38’) e la staffilata di Oggiano (40’) sono le ultime occasioni degne di nota della gara. Domenica 2 giugno il ritorno a Ossi per decidere la finalista.

RIPRODUZIONE RISERVATA