L’Ossese si affida a Demartis  Mereu alla guida del Tortolì 

Giacomo Demartis è il nuovo allenatore dell’Ossese. L’ex Torres fa ritorno a casa (è originario proprio di Ossi) dopo l’esperienza positiva col Ghilarza e subentra a Mario Fadda, separatosi consensualmente con la società bianconera al termine di un campionato straordinario con tanto di partecipazione ai playoff nazionali. Fadda piace anche al Tempio, che avrebbe contattato pure Mauro Giorico, ex tecnico del Latte Dolce. Giampaolo Murru dovrebbe restare sulla panchina dell’Iglesias, come Gian Marco Giandon su quella dell’Alghero.

Riguardo i calciatori, sono diverse le richieste per il portiere Domiziano Tirelli, la scorsa stagione all’Atletico Uri. Piace, tra le tante, all’Ilvamaddalena. Per il centrocampo il direttore sportivo Valerio Pisano starebbe trattando il centrocampista Luca Manca, nell’ultima stagiona alla Cynthialbalonga ed ex Arzachena. Tore Mereu è il nuovo allenatore del Tortolì (Promozione). Ex Girasole, Barisardo e Villagrande, nella scorsa stagione il giovane tecnico originario di Orroli è stato nella prima parte il vice di Claudio Bonomi al Barisardo e nella seconda sulla panchina degli allievi proprio del Tortolì. Il portiere Marco Ruzzittu, la scorsa stagione all’Ilva, potrebbe accasarsi all’Arzachena. Sempre in Promozione, in casa Usinese Giuliano Robbi coordinerà l’intero organigramma tecnico per la prima squadra e la juniores, supportando il lavoro dei futuri tecnici e del direttore sportivo Sandro Panzali. Il tecnico Michele Pulina interessa al Bonorva e Alberto Piras al Lanusei. La Lanteri Sassari corteggia Pierluigi Scotto, la scorsa stagione alla Macomerese. In Prima categoria, dopo cinque stagioni Roberto Mennella lascia la guida tecnica del Decimoputzu.

