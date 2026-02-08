l’ossese rallenta ma resta terza 

Ossese 2

Taloro Gavoi 2

Ossese (3-4-1-2) : Carboni, Sanna, Rodrigues, Di Pietro, Murru (27’ st Mura II), Scarafoni (35’ st Saba), Gueli (27’ st Arca), Nurra, Teliz, Tapparello (16’ st Mainardi), Maitini (42’ st Gjuci). In panchina Miretti, Al. Sechi, Fancellu, Alvarez. Allenatore Cotroneo.

Taloro (4-3-3) : M. Fadda, Fois, Castro, Sau, Lapia (35’ st Santoro), Secchi (43’ st Zappino), Delussu (28’ st Cossu), Mameli (43’ st Omofonmwan), Navarrete, Malano, Littarru. In panchina Medde, Sanna, Canu. Allenatore Fadda.

Arbitro : Truocchio di Sassari.

Reti : st 5’ Nurra, 22’ Malano, 37’ Maitini.

Note : espulso Sanna; ammoniti Di Pietro, Arca, Nurra, Sau, Littarru.

Ossi. Sorpassi e un testa a testa ansiogeno, fino alla fine, al Walter Frau, tra l’Ossese e il Taloro dell’ex Mario Fadda. L’isolato blitz, al primo tempo, di Maitini (33’ acrobazia e 34’ drop) non lasciava presagire una ripresa da thriller apertasi con la rasoiata del vantaggio di Nurra (5’) e il pari sfiorato in due occasioni da Littarru al 12’ (manda a lato) e al 16’ (tiro-cross). Arriva al 22’ con l’inzuccata di Melano, apripista del clamoroso 1-2 di Secchi (32’) scongiurato da un volo di Carboni sotto l’incrocio (ripetendosi in pieno recupero su Melano). Al 37’ Matini, con una volée su un traversone dalla destra di Mainardi, chiude i giochi.

