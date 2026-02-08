VaiOnline
Al Frau.
09 febbraio 2026 alle 00:39

l’ossese rallenta ma resta terza 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ossese 2

Taloro Gavoi 2

Ossese (3-4-1-2) : Carboni, Sanna, Rodrigues, Di Pietro, Murru (27’ st Mura II), Scarafoni (35’ st Saba), Gueli (27’ st Arca), Nurra, Teliz, Tapparello (16’ st Mainardi), Maitini (42’ st Gjuci). In panchina Miretti, Al. Sechi, Fancellu, Alvarez. Allenatore Cotroneo.

Taloro (4-3-3) : M. Fadda, Fois, Castro, Sau, Lapia (35’ st Santoro), Secchi (43’ st Zappino), Delussu (28’ st Cossu), Mameli (43’ st Omofonmwan), Navarrete, Malano, Littarru. In panchina Medde, Sanna, Canu. Allenatore Fadda.

Arbitro : Truocchio di Sassari.

Reti : st 5’ Nurra, 22’ Malano, 37’ Maitini.

Note : espulso Sanna; ammoniti Di Pietro, Arca, Nurra, Sau, Littarru.

Ossi. Sorpassi e un testa a testa ansiogeno, fino alla fine, al Walter Frau, tra l’Ossese e il Taloro dell’ex Mario Fadda. L’isolato blitz, al primo tempo, di Maitini (33’ acrobazia e 34’ drop) non lasciava presagire una ripresa da thriller apertasi con la rasoiata del vantaggio di Nurra (5’) e il pari sfiorato in due occasioni da Littarru al 12’ (manda a lato) e al 16’ (tiro-cross). Arriva al 22’ con l’inzuccata di Melano, apripista del clamoroso 1-2 di Secchi (32’) scongiurato da un volo di Carboni sotto l’incrocio (ripetendosi in pieno recupero su Melano). Al 37’ Matini, con una volée su un traversone dalla destra di Mainardi, chiude i giochi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Venti di guerra

Flotta ombra russa: «Un possibile testsulla reazione Nato»

L’analista sardo dell’Alleanza atlantica spiega le manovre nel mare ogliastrino 
Enrico Fresu
La sentenza

Balneari, nuova mazzata: proroghe a rischio

La Cassazione: occupazione abusiva se la concessione non deriva da gara pubblica 
Alessandra Carta
L’inchiesta

Stub e intercettazioni fatali alla banda

Assalto ai portavalori a Livorno. «I sardi avevano un’organizzazione paramilitare» 
Roberto Secci
Il caso

«Nemico dell’Italia» chi boicotta i Giochi

Ira di Meloni per l’eco mondiale degli scontri. FdI a Pd e M5S: isolare i violenti 