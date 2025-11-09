L’Ossese prima regala un gol e poi trova il pari nel recupero 

Buddusò 1
Ossese 1
Buddusò (4-4-2): Faralli, Ortiz, Mane (19’ st Brailly), Cordoba, Umar, Gomis, Faye (27’ st Barilari), Etoh, Balde, Sambiagio, Gassama (12’ st Scanu). In panchina Ma. Canu, Fideli, Delogu, Marrone, Castelnoble, Ghisu. Allenatore Ferruccio Terrosu.
Ossese (4-3-3): Sechi, Arca, Di Pietro, Russu, Glino, Gueli, Gjuci, F. Mura (44’ st Dia), Fancellu (14’ st Mascia), Cittadini, A. Mura (27’ st Sulas). In panchina Bianchi, Murru, Mi. Canu, Tapparello, Saba. Allenatore Carlo Cotroneo.
Arbitro: Nicolò D’Elia di Cagliari.
Reti: pt 31’ Gassama; st 46’ Gjuci.
Note: espulsi Brailly al 38’ st e Gueli al 39’ st; ammoniti Mane, Balde, Ma. Canu, Gomis, Sambiagio, Mura, Dia.
Buddusò. Un guizzo in pieno recupero di Gjuci consente all’Ossese di strappare un punto prezioso e mantenere l’imbattibilità. Tanta amarezza invece per la matricola Buddusò, che aveva ormai assaporato una vittoria di prestigio.
I padroni di casa partono forte, imponendo la consueta fisicità e un pressing asfissiante. L’Ossese, in formazione rimaneggiata, prende però le misure rendendosi pericolosa: i biancocelesti salvano sulla linea il tiro del giovane Alessandro Mura, poi Gjuci sfiora il palo.
Al 31’ gli ospiti pagano un’ingenuità difensiva: Sechi, nel tentativo di rinviare, colpisce Gassama e la palla finisce in rete. Nella ripresa l’Ossese spinge alla ricerca del pareggio, ma il Buddusò resiste fino al 1’ di recupero, quando su un pallone scodellato in area Gjuci trafigge Faralli. Nel finale, provvidenziale recupero di Dia su Balde. (ant. ser.)
