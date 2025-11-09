VaiOnline
Al Borucca.
10 novembre 2025 alle 00:39

L’Ossese prima regala un gol e poi trova il pari nel recupero 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Buddusò 1

Ossese 1

Buddusò (4-4-2): Faralli, Ortiz, Mane (19’ st Brailly), Cordoba, Umar, Gomis, Faye (27’ st Barilari), Etoh, Balde, Sambiagio, Gassama (12’ st Scanu). In panchina Ma. Canu, Fideli, Delogu, Marrone, Castelnoble, Ghisu. Allenatore Ferruccio Terrosu.

Ossese (4-3-3): Sechi, Arca, Di Pietro, Russu, Glino, Gueli, Gjuci, F. Mura (44’ st Dia), Fancellu (14’ st Mascia), Cittadini, A. Mura (27’ st Sulas). In panchina Bianchi, Murru, Mi. Canu, Tapparello, Saba. Allenatore Carlo Cotroneo.

Arbitro: Nicolò D’Elia di Cagliari.

Reti: pt 31’ Gassama; st 46’ Gjuci.

Note: espulsi Brailly al 38’ st e Gueli al 39’ st; ammoniti Mane, Balde, Ma. Canu, Gomis, Sambiagio, Mura, Dia.

Buddusò. Un guizzo in pieno recupero di Gjuci consente all’Ossese di strappare un punto prezioso e mantenere l’imbattibilità. Tanta amarezza invece per la matricola Buddusò, che aveva ormai assaporato una vittoria di prestigio.

I padroni di casa partono forte, imponendo la consueta fisicità e un pressing asfissiante. L’Ossese, in formazione rimaneggiata, prende però le misure rendendosi pericolosa: i biancocelesti salvano sulla linea il tiro del giovane Alessandro Mura, poi Gjuci sfiora il palo.

Al 31’ gli ospiti pagano un’ingenuità difensiva: Sechi, nel tentativo di rinviare, colpisce Gassama e la palla finisce in rete. Nella ripresa l’Ossese spinge alla ricerca del pareggio, ma il Buddusò resiste fino al 1’ di recupero, quando su un pallone scodellato in area Gjuci trafigge Faralli. Nel finale, provvidenziale recupero di Dia su Balde. (ant. ser.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

inchiesta

Rete idrica, gas, fibra ottica Città sventrate dagli scavi

Le imprese d’appalto lasciano percorsi di guerra Concu (Selargius): verifiche sulla durata dei cantieri 
Luigi Almiento
Il focus

«Nel 70% dei roghi c’è la mano dell’uomo»

Laconi: nel 2025 bruciati meno ettari, il sistema antincendio sta funzionando 
Alessandra Carta
regione

Pd a caccia di idee: «Pronti ad ascoltare l’Isola che cambia»

Il 21 e 22 i Laboratori democratici: oltre la metà dei relatori under 40 
La manovra

«Massacrati sull’Irpef, ma siamo nel giusto»

Giorgetti si difende: chi guadagna 2.000 euro netti al mese non è ricco 
Vaticano

Leone: Chiesa da riformare ma con giudizio

Il Papa fissa per il 7 e 8 gennaio il suo primo concistoro, ci sarà anche Becciu 
Bergamo

Frontale per un sorpasso vietato, tre morti

Scontro tra un’auto e un furgoncino: le vittime sono due giovani e un 62enne 
Il conflitto

Lo shutdown colpisce l’Ucraina

Bloccati 5 miliardi di dollari per armamenti ai Paesi Nato destinati a Kiev 