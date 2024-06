L’Ossese piomba su Porcheddu  Il Budoni vuole la punta Villa  

Da oggi si accende anche il mercato dei Dilettanti, con l'inizio ufficiale della nuova stagione e la possibilità di depositare i nuovi contratti. Alcune squadre devono ancora comunicare il nome dell'allenatore: Barisardo, Carbonia (che dovrebbe continuare con Diego Mingioni), San Teodoro e Taloro Gavoi. Manca l'ufficialità anche per l'Ossese, che da qualche settimana è nelle mani di Giacomo Demartis, al ritorno in bianconero dopo l'esperienza da giocatore: dovrebbe prendere dal Carbonia un giocatore di grande qualità come Andrea Porcheddu. Demartis porterà poi con sé alcuni giocatori del Ghilarza, guidato nella scorsa stagione, coi giallorossi passati al tecnico Lello Floris che ripartono con le conferme del portiere Andrea Matzuzi, del capitano Fabio Chergia, dei difensori Andrea Chessa e Luca Melis, del centrocampista Matteo Cossu e dell'attaccante Daniele Orro.

I movimenti

Fra le più attive il Budoni, retrocesso e ambizioso, alla ricerca di diversi elementi di spessore fra cui la punta Mauricio Villa (Ossese). C'è chi lascia la Sardegna come Simone Piemonte, centrocampista offensivo classe '99 ex San Teodoro che è andato in Promozione ai bolognesi del Trebbo. Alberto Usai, che ha lasciato la Ferrini dopo sei anni, ha ricevuto diverse proposte in Eccellenza come il difensore Marco Russu, ormai ex Latte Dolce. Tanti portieri pronti a cambiare maglia: fra i pezzi pregiati Marco Ruzittu, che dopo aver vinto l'ultima Eccellenza con l'Ilva può andare al Tempio. L'Alghero, una delle neopromosse, dopo aver confermato l'allenatore Gian Marco Giandon sfrutterà la sinergia col Cagliari per ricevere alcuni giovani.

