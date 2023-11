L’Ossese piega l’Iglesias grazie a Bah e Mudadu  

Iglesias 0

Ossese 2

Iglesias (4-4-2) : Guddo, Atzeni (15’ st Kouadio), Pitzalis, Bringas, Hundt, Zedda, Porru (14’ st Caverzan), Piras, Castanares, Illario, Isaia (9’ st Cancilieri). In panchina Esposito, Doneddu, Filippi, Todde, Fadda, Aru. Allenatore Murru.

Ossese (4-3-3 ): Cherchi, Fancellu, Ubertazzi, Tanda (25’ st Sechi), Llanos, Kamana, Mainardi, Fois (37’ st Scanu), Chelo (47’ st Melis), Gueli, Bah (25’ st Mudadu). In panchina Secchi, Sotgiu, Leoni, Fadda, Villa. Allenatore Fadda.

Arbitro : Melis di Ozieri.

Reti : 8’ pt Bah; 46’ st Mudadu.

Note : ammoniti Fois, Zedda, Bringas, Fancellu, Gueli, Melis, Pitzalis. Recupero 1’ pt - 5 st. Spettatori 220.

Iglesias. L’Ossese coglie la sua prima vittoria esterna battendo nettamente un Iglesias che, a sprazzi, gioca anche bene ma fatica ancora enormemente in zona gol. In avvio, il sinistro di Pitzalis parato da Cherchi (4’) e un pericoloso tiro cross di Illario (6’) sembrano promettere bene ma all’8’ arriva il vantaggio ospite: Mainardi dalla sinistra fa partire un tiro-cross sul secondo palo, arriva Bah e mette dentro sulla linea di porta. Ospiti ancora pericolosi con Bah al 17’ (para Guddo), con una punizione di Mainardi al 38’ (Guddo in presa) e con un tiro dello stesso esterno (44’) che coglie la traversa. Guddo fa gli straordinari nella ripresa sventando su Bah al 6’ e miracolosamente sulla testata ravvicinata di Chelo per poi ripetersi due volte sulla punizione e su una testata da due passi di Fois. Al 42’ chance per l’Iglesias con Castanares che manca di un soffio un tap-in vincente per Cancilieri che conclude debolmente. Al 46’ una leggerezza della difesa locale consente a Scanu di mettere dentro per il 2-0 finale di Mudadu.

