L’Ossese liquida anche il Ghilarza 

Osesse 3

Ghilarza 1

Ossese (4-3-1-2) : Carboni, Ubertazzi (46' Fernández) , Russu, Al. Sechi, Tuccio, Nurra (52' Porcheddu), Tanda (59' Pinna), Saba (52' Gueli), Lisai, Scanu (59' Franchi), Virdis. In panchina An. Sechi, Derudas, Fancellu, Vinci. Allenatore Demartis.

Ghilarza (4-4-1-1) : Matzuzi (90' Miscali), Ibba, Melis, Chessa, R. Biscu (70' T. Biscu), Maugeri, Oppo, Floris, Rubattu, Vorticoso (87' Manca). In panchina Wojcik, Cossu, Orro, Carboni, Chappino. Allenatore Floris (squalificato).

Arbitro : Melis di Ozieri.

Reti : pt 38’ Maugeri, 42’ VIrdis; st 21’ Virdis, 28’ Al. Sechi.

Note : ammonito Russu.

OSSI. La spunta l’Ossese, forte di una panchina lunga e di qualità. Il Ghilarza regge un tempo poi crolla, bersagliato dalla macchina infernale di cambi azionata da Demartis, e affonda in piena zona playout. Ai bianconeri la quarta vittoria in campionato tra le mura amiche porta in dote un tesoretto di 24 punti e la terza posizione, in solitaria, in classifica.

La sblocca a sorpresa il Ghilarza al 38’: Maugeri recupera palla a centrocampo, alza la testa e vede Carboni lontano dai pali. Il pallonetto che s’insacca alle spalle del portiere vale il prezzo del biglietto. Il pareggio dei bianconeri non si fa attendere. Arriva dopo 4’ con Virdis, un tap-in su una ribattuta di Matzuzi. L’attaccante ex Torres firma il raddoppio in bello stile, in girata, al 67’. Il tris che chiude i giochi è di Al. Sechi, in mischia, su assist di Russu.

RIPRODUZIONE RISERVATA