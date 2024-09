L’Ossese in rimonta  

Ossese 3

Ferrini 2

Ossese (4-3-1-2) : Carboni W.; Russu, Scipioni, Fancellu, Tuccio; Saba, Gueli, Pinna (15’ st Scanu); Porcheddu (30’ st Nurra); Virdis (15’ st Franchi), Mascia (15’ st Vinci). In panchina: Sechi An., Sechi Al., Ubertazzi, Tanda, Derudas. Allenatore: Perantoni.

Ferrini (4-3-1-2) : Manis, Fredrich, Bonu, Scioni, Mancusi (9’ st Montisci); Serra (1’ st Mateus), Carboni M., Scioni; Dore (27’ st Mele); Podda (1’ st Serrau), Caddeo. In panchina: Cordeddu, Atzori, Corona, Atzei, Lecca. Allenatore: Pinna.

Arbitro : Elia di Ostia.

Reti : nel primo tempo 20’ Podda (r), 26’ Saba, 40’ Gueli (r), 46’ Mascia;

secondo tempo 12’ Boi.

Note : ammoniti: Russu, Gueli, Tuccio, Saba, Fancellu, Scipioni, Caddeo, Scioni.

Ossi. Esordio in campionato vittorioso per l’Ossese che, seppur con qualche patema, si aggiudica i primi tre punti, battendo di misura una Ferrini rimasta sempre in partita.

La zampata di Virdis (2’) deviata in angolo, su un cross radente di Tuccio, alza il sipario del match. Caddeo (8’) risponde prima con una punizione a foglia morta dal limite, poi con un’incursione (15’) su cui Fancellu, in chiusura, è provvidenziale. Al 19’ cambia la trama della partita: Russu sbilancia Caddeo, orientato al tuffo di testa e per l’arbitro è rigore. Podda apre il piatto e, nonostante l’intuizione di Carboni, fa gol. La reazione dei bianconeri non si fa attendere: al 26’ Saba firma il pari, con una conclusione di collo destro, dai 15 metri, finita sotto l’incrocio. Il forcing dei padroni di casa continua. Al 39’ sale in cattedra Mascia: si procura un rigore (siglato da Gueli spiazzando Manis alla sua sinistra) per un fallo di mano di Fredrich e mette nel tabellino il suo nome con uno splendido tiro a giro.

Nella ripresa Boi (12’) riapre una gara che appassisce, con pochi bagliori, fino al 90’.

