l’ossese in dieci espugna Nuoro 

Nuorese (4-4-2) : Trini, Laconi, Puddu (30’ st Sanchez), Dessolis, Ramos (1’ st Satta), Steri (36’ Demurtas), Chiappetta (8’ st Catte), Cadau, Cossu, F. Cocco, Manca (22’ st G. Cocco). In panchina Mascia, Pitirra, Filia, Zannini. Allenatore Cirinà.

Ossese (4-3-3) : Carboni, Al. Sechi (36’ Ubertazzi), Russu, Fancellu, Tuccio, Nurra, Gueli (3’ st Scanu), Pinna (42’ st Tanda), Porcheddu (9’ st Mascia), Vinci (17’ st Virdis), Franchi. In panchina An. Sechi, Simula, Tanda, Saba, Lisai. Allenatore Demartis.

Arbitro : Dascola di Cagliari.

Reti : pt 16’ Franchi; st 1’ Franchi, 24’ Cadau 37’ Mascia.

Note : espulsi Franchi e Pinna; ammoniti Franchi, Laconi, Steri, Ramos, Dessolis, Gueli, Satta; recupero 3’ pt - 6’ st.

Nuoro. La Nuorese soccombe davanti all’Ossese, rimasta in 10 per quasi tutta la ripresa. Pronti via e al 7’ due tentativi di Cossu e Cadau impegnano Carboni. Poi sblocca il risultato Franchi al 16’: destro al volo e Trini battuto. Al 25’ F. Cocco serve Cossu ma la difesa libera. Ancora Franchi sfiora il raddoppio al 27’: aggancia in area ma non riesce a calciare.

Svarione difensivo al 1’ della ripresa e Franchi sigla lo 0-2. Al 24’ Cadau accorcia la al 37’ Mascia porta a spasso la difesa e insacca l’1-3 finale. Durante l’intervallo Steri ha lasciato il campo in ambulanza. Espulsi Franchi e Pinna (vice allenatore della Nuorese).

