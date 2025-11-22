VaiOnline
Allo Zoboli.
23 novembre 2025 alle 00:37

L’Ossese fugge, Coulibaly salva il Carbonia 

Carbonia 1

Ossese 1

Carbonia (4-3-3) : Floris, A. Mastino, Zazas, Hundt, Gurzeni (33’ st Artese), Ponzo, Chidichimo, Melis (27’ st Coulibaly), Porcheddu, Boi, Pavone. In panchina Saiu, Fabio Mastino, Zonchello, Serra, Nannini, Carboni, Massoni. Allenatore Mannu.

Ossese (4-3-3) : Antonio Sechi, Fancellu, Russu, Di Pietro, Arca, Glino, Gueli (33’ st Contini), Alessandro Mura I (25’ st Alessandro Mura II), Tapparello, Sanna (10’ st Francesco Mura), Gjuci (15’ st Maitini). In panchina Bianchi, Sulas, Salis. Allenatore Cotroneo.

Arbitro : Barabino di Sassari.

Reti : pt 34’ Sanna; st 28’ Coulibaly.

Note : espulso Mannu. Ammoniti Melis, Di Pietro, Zazas, Hundt, F. Mura.

Carbonia. Il diluvio non lascia tregua e trasforma Carbonia-Ossese in una battaglia ma l’1-1 finale è equo. Meglio gli ospiti nella prima frazione, di un’altra marcia la ripresa dei minerari che vanno vicini alla vittoria (ma nel recupero rischiano di perdere).

Si inizia con ben 16 minuti di ritardo ed è subito bel calcio: al 3’ l’ex Gjuci a porta vuota ma defilato non recupera la posizione e un minuto dopo Boi esplode un destro ravvicinato ma centrale. Poi solo agonismo sino al minuto determinante, il 34’: in contropiede Boi davanti a Sechi sceglie il tocco delicato ma indirizza fuori, sulla ripartenza un cross di Arca attraversa l’area e Sanna in scivolata fa 1-0. Poi allo scadere Floris salva d’istinto sul destro di Gjuci da 15 metri e tiene vivo il Carbonia: parata che (poi replicata al 92’) avrà un peso gigantesco nella ripresa.

Che il Carbonia inizia all’assalto ma senza precisione. La determinazione dei minerari però è premiata al 28’ quando sulla punizione insidiosa di Porcheddu si inserisce Coulibaly, che devia per l’1-1. Il gol stordisce l’Ossese. Il Carbonia ha ora più benzina ma al 43’ Coulibaly è protagonista di un episodio sfortunato: la girata di testa di Zazas è diretta verso la porta vuota ma il centravanti è suo malgrado sulla traiettoria.

Dall’essere a pochi centimetri dalla vittoria al ritrovarsi a un passo dalla sconfitta è un attimo: al 92’ F. Mastino perde palla sulla mediana innescando il contropiede dell’Ossese fermato da un intervento prodigiosa di Floris.

