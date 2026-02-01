l’ossese frena a tortolì e scivola al terzo posto 

Tortolì 1

Ossese 1

Tortolì (4-3-3) : Tangianu, Forense, De Zan, Delpiccolo, Scarpato (15’ st Contu); Aiana, Ferrareis, Serra (18’ st Poli); Menseuez, Manconi (27’ st Cocco), Sulis. In panchina Doumboya, Matt. Nieddu, Loi, Moreno, Orrù, Mascia. Allenatore Giordano.

Ossese (4-3-3) : Carboni, Sanna, Di Pietro, Arca, Rodrigues; Nurra (6’ st Mainardi), Alessandro Mura I (23’ st Alessandro Mura II), Gueli (6’ st Teliz); Maitini (33’ st Gjuci), Tapparello (37’ st Alvarez), Scarafoni. In panchina A. Sechi, Murru, Al. Sechi, Fancellu. Allenatore Cotroneo.

Arbitro : Dascola di Cagliari.

Reti : pt 1’ Menseuez; st 8’ Mainardi.

Note : espulso Cotroneo; ammoniti Aiana, Delpiccolo, De Zan, Tapparello, Teliz, Alvarez; recupero 1’ pt-5’ st; spettatori 400.

Tortolì. L’illusione dura un tempo. Il Tortolì sogna il colpaccio, ma l’Ossese è squadra dalle sette vite e la riacciuffa con l’ex Lanusei Mainardi. L’avvio flash è spettacolo riservato agli spettatori più puntuali. Chi varca i cancelli del Fra Locci con un leggero ritardo non assiste al gol di Menseuez, l’attaccante argentino che quando sente l’odore della porta sa come centrarla. I rossoblù di Giordano hanno fretta di mettere le cose in chiaro. Sulis brucia l’erba sulla fascia, taglia in mezzo una palla troppo invitante che Menseuez devia in rete. Per lui, rinforzo invernale degli ogliastrini, è il terzo gol in quattro presenze. Il Tortolì osa: è sempre Sulis a condurre le danze e al 28’ fa vibrare il palo con un fendente basso. A inizio ripresa, Cotroneo mischia le carte e manda in campo Teliz e Mainardi. Proprio quest’ultimo, all’8’, su uno spiovente alto, di testa batte Tangianu. Ricadendo, l’attaccante argentino batte la testa al suolo e resta per diversi minuti a terra. Soccorso dal personale del 118 si riprende e prosegue la gara. Il cui risultato non cambia più.

