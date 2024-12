l’ossese frantuma il san teodoro 

San Teodoro 0

Ossese 3

San Teodoro (3-5-2) : Melis; Muzzu, Pandiani, Giagheddu; Mauro, Gallo (34’ st Spano), Mannoni (32’ st Brandino), S. Saggia, Di Nardo; Ruiz (20’ st A. Saggia), Ruzzittu (32’ st Pirina). In panchina Deiana, Spano, Marongiu, Moro, Santoro, Pirina, Carta, Brandino. Allenatore Malu.

Ossese (4-4-2) : Carboni; Tuccio, Russu, Fancellu (28’ st Al. Sechi), Ubertazzi; Lisai (9’ st Pinna), Gueli (16’ st Nurra), Saba (16’ st Scanu), Porcheddu; Villa (16’ st Virdis), Franchi. In panchina Ant. Sechi, Tanda, Madeddu, Fernandez. Allenatore Demartis.

Arbitro : Corrias di Nuoro.

Reti : nel primo tempo 6’ Franchi; nel secondo tempo 6’ Villa, 30’ Franchi.

Note : espulso Muzzu; ammoniti Gallo, Ruzzittu, Ruiz, Gueli, Saba, Mauro, Scanu; angoli 10-5; recupero 2’ pt - 5’ st.

SAN TEODORO. Pesante vittoria dell’Ossese in casa del San Teodoro, sconfitto 3 a 0. I viola reggono nel primo tempo, sfiorando a più riprese il gol del pareggio dopo il vantaggio ospite firmato da Franchi al 6’. Nei secondi 45’ però subiscono prima il gol del raddoppio al 6’, contestato per un presunto fallo dell’autore Villa, poi l’espulsione al 15’ del capitano Muzzu. Da li la gara si pone saldamente in mano agli ospiti che realizzano anche la terza marcatura con la doppietta di Franchi. Sono 3 punti che permettono all’Ossese di accorciare sulla testa della classifica.

RIPRODUZIONE RISERVATA