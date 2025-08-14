L’Ossese ferma il Latte Dolce: 2-2 

SASSARI. Un pareggio (2-2) nel caldo torrido. I confini del campo sono un miraggio sbiadito, gli spettatori latitano accapparrandosi le poche chiazze d’ombra rimaste e la colonnina di mercurio, al Campo Principale, dove è in programma Latte Dolce-Ossese, segna 34°. Sarebbe il giorno di Festha Manna ma c’è anche da ricordare lo scomparso Franco Sanna, a lungo allenatore delle giovanili biancocelesti e della Lanteri.

I padroni di casa, al terzo test della preseason, schierano a sorpresa, tra i titolari, l'ultimo arrivato Noah Mayr (classe 2004). L'altoatesino, prelevato dall'Asti, illumina la trequarti in fase di rifinitura, coadiuvato da Loru che al 7' regala l'assist del vantaggio a Emanuele Fini: controllo dl suola e diagonale di punta, in pieno stile futsal.

L'Ossese all'esordio stagionale, riacciuffa il pari con lo specialista Gueli (21’), su calcio piazzato e raddoppia al 24' con la volée di Nurra, su sponda di Di Pietro. Alla mezz'ora Alessandro Mura (classe ‘07) scheggia il palo e sfiora il tris. Si accendono gli animi, gli interventi si fanno duri fino a inizio ripresa, quando il pari da rapinatore di Muscas (8') e la girandola di cambi gettano acqua sul fuoco. Mette il punto alla gara la bordata mancina di Murru ('08).

