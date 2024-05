L’Ossese è pronta Il tecnico Fadda:  una gara d’attacco 

Ossi . Striscioni e fumogeni bianconeri nel bagagliaio, trombe e cori da stadio pronti ad esplodere ad Abbasanta. I tifosi dell’Ossese si preparano ad invadere il Comunale “Anton Giulio Cabras” per ricreare la torcida bollente del “Walter Frau”, lo stadio-fortezza in cui la formazione di casa ha costruito, con numeri da record, le sue fortune in questa stagione.

Saranno centinaia a soffiare dietro i ragazzi di Mario Fadda. «Tanti sostenitori scenderanno verso sud con i pullman, altri con i mezzi propri come è già avvenuto per molte trasferte – conferma il presidente Carlo Mentasti – in cui non è mancato il loro calore. L’attesa è tanta – continua – quando si arriva in finale si spera ovviamente di vincere. Non sarà facile perché è una partita secca e davanti a noi avremo una grande squadra, guidata mollto bene da un ottimo allenatore. Sicuramente noi ce la metteremo tutta per accedere alle finali nazionali».

L’allenatore

«Passare il turno potrebbe aprirci le porte di un sogno«, commenta Mario Fadda, serafico come alla vigilia della semifinale playoff, «ci stiamo preparando come avevamo fatto contro la Ferrini. Siamo tranquilli e rilassati, il giusto, non troppo. Consci delle nostre forze. È una gara da giocare all’attacco, come siamo soliti fare. L’assenza di Villa? Ci mancherà un giocatore di spessore, però dobbiamo essere bravi a non farne un dramma. Ho una rosa importante e chiunque lo sostituirà davanti farà a pieno il suo dovere».

«La nostra forza è il gruppo – chiosa Mattia Gueli, uno dei leader della squadra, sulla falsariga del suo allenatore – non abbiamo bisogno di un singolo giocatore per fare bene. Siamo tutti dei titolari: i subentrati e chi gioca di meno danno sempre un grande contributo, ragion per cui quando son sopraggiunti infortuni e squalifiche non abbiamo sofferto. Cosa temo del Villasimius? È una squadra spensierata con idee chiare, in ripartenza sono forti, hanno giovani di valore. Li rispettiamo ma non abbiamo paura. Le finali si giocano per vincerle. Lavoriamo tutti giorni verso lo stesso obbiettivo: arrivare ai nazionali e fare il salto di categoria».

RIPRODUZIONE RISERVATA