L’Ossese chiude il mercato col botto: preso il difensore argentino Balbo 

Il calcio mercato dei dilettanti si è chiuso con il colpo dell’Ossese, quarta in Eccellenza: la società bianconera si è assicurata le prestazioni dell’argentino con passaporto italiano Alessandro Balbo (2002), che può ricoprire tutti i ruoli della difesa. Arriva dall’Olimpo, formazione argentina di Terza Serie, e in Sardegna ha già giocato lo scorso anno nella Costa Orientale Sarda in Serie D collezionando dodici presenze e realizzando tre reti. In Italia ha indossato anche la maglia del Tolentino (Eccellenza marchigiana). Una pedina importante per lo scacchiere del tecnico Giacomo Demartis.

Chiuso il periodo di trattative, ora sarà possibile tesserare solo giocatori che si sono svincolati o che hanno rescisso il contratto. Nel girone A di Promozione la Villacidrese del presidente Matteo Marrocu ha ingaggiato Nicola Manca (classe 1998), esterno di difesa che può anche giocare a centrocampo. Nella prima parte della stagione ha fatto parte del Monastir, capolista in Eccellenza. Cresciuto nelle giovanili del Cagliari (dai Giovanissimi sino alla Primavera), ha proseguito la carriera con Viareggio e Castiadas (in Serie D), con l’Olbia (Serie C) e nei campionati minori con Assemini e Terralba. Due nuovi arrivi in casa Arborea: il ds Massimo Sabiu ha chiuso l’accordo con il difensore uruguaiano Diego Martín Sabatel (classe 1999) e il centrocampista Facundo Cirlini. Sabatel arriva dal Policoro e in Italia ha vestito le maglie di Cossato, Gioiosa Jonica, Villasimius, Civitanovese, Real Tolve e Matera. Per lui pure esperienze in Gibilterra con il Mons Calpe e in Uruguay con l’Atenas. Anche Cirlini ha militato nel Villasimius ed è un ex del Santa Giusta.

Un ritorno dopo due stagioni nel Calcio Pirri. La società ha riportato in maglia rossoblù il portiere Massimiliano Lai (proviene dal La Palma). Svincolato il centrale Alessio Lai, cui non mancano le richieste. Due innesti per la matricola Uta impegnata nella lotta salvezza: arrivano in biancoverde il portiere Giovanni Firinu (2006), proveniente del Bonorva ed ex Monastir, e il centrocampista Nicolás Ridolfi (1996), svincolatosi dal Castiadas. Nel girone B il Sennori ha comunicato il ritorno del sennorese Andrea Desini dopo l’esperienza con la Primavera della Torres.

