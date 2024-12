l’ossese batte il li punti e sale al terzo posto 

Li Punti 0

Ossese 1

Li Punti (4-1-4-1) : Pittalis; Formichelli, Manca (38’ st Enna), Salas, Fresu; Centeno; Murgia, Dieni (33’ st Cirotto), Castigliego, F. Oggiano; Vulcano (38’ st M. Oggiano). In panchina Lopez, Delogu, Obino, Quadu. Allenatore Salis.

Ossese (4-3-1-2) : Carboni; Fernandez (1’ st Madeddu), Fancellu, Russu, Tuccio; Nurra (51’ Villa), Gueli (19’ st Lisai), Pinna (19’ st Saba); Porcheddu (29’ Virdis); Mascia, Franchi. In panchina An. Sechi, Al. Sechi, Balbo, Vinci. Allenatore Demartis.

Arbitro : Pili di Oristano.

Rete : 18’ Mascia.

Note : ammoniti Formichelli, Nurra, Tuccio, Carboni, Saba.

SASSARI. Crea tanto e sciupa tantissimo l’Ossese (complice un Pittalis in stato di grazia). Riesce a reggere la reazione del Li Punti nella ripresa e s’impone di misura, portandosi in terza posizione in classifica. Mascia è il più in palla e si vede dallo start quando tenta un tacco (1’) e una rasoiata (7’). Al 18’ è abile a controllare dalla lunetta ed insaccare alla sinistra del portiere con un mancino radente.

Vulcano bussa di testa (26’) prima del forcing bianconero placato da Pittalis: da un’inzuccata e una conclusione a tu per tu di Franchi (28’ e 38’), alle bordate di Pinna (32’ e 41’), passando per la punizione di Gueli (31’). Oggiano potrebbe deviare in rete il diagonale di Dieni, al 39’, ma è in ritardo.

L’ex Ossese sale in cattedra nella ripresa con una rovesciata (14’) un tiro a giro (19’) e un diagonale (27’), fuori di poco. Murgia spara alto il tap in sotto porta (29’) Manuel Oggiano e Salas, al 39’ e 47’, fallendo il pari.

RIPRODUZIONE RISERVATA