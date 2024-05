L’Ossese a Terni per coltivare il sogno Serie D  

TERNI. L’Ossese vola in Umbria dove oggi contro il Terni continuerà a inseguire il sogno Serie D. Al “Comunale Orlando Strinati” alle 15 (la gara sarà trasmessa sui profili social della società ospitante) andrà in scena la semifinale d’andata dei playoff nazionali di Eccellenza. Il ritorno, in Sardegna, è in programma il 2 giugno ma il popolo bianconero non indugerà così tanto prima di rivedere i suoi beniamini. Una nutrita coltre di supporters e dirigenti assieperanno gli spalti ternani.

«Avremo al seguito una sessantina di tifosi», commenta Carlo Mentasti, presidente dell’Ossese, «non è scontato, considerando che siamo una realtà di 5mila abitanti e non erano disponibili i voli da Alghero. Per i ragazzi la loro presenza sarà fondamentale in quello che rappresenta, nella nostra storia calcistica, parlando del campionato, il punto più alto. Cosa sappiamo del Terni? È un’ottima squadra, con individualità di categoria superiore. Sarà una partita molto difficile. Lotteremo con tutte le armi che avremo a disposizione».

Anche gli avversari scalpitano: «Le sensazioni sono belle e positive alla vigilia», controbatte Maurizio Santini, presidente del Terni, «c’è gran voglia di giocare. Siamo consapevoli che sarà uno scontro non facile ma sappiamo anche che disputare questo tipo di partite era il nostro obiettivo quando siamo nati nel 2022 rilevando il Terni Est. Quando abbiamo realizzato che avremmo dovuto affrontare l'Ossese sicuramente la preoccupazione è salita. Perché ci eravamo informati: sapevamo che è una società molto organizzata, la più attrezzata dei playoff dell’Eccellenza sarda».

Il direttore sportivo ternano Romeo Papini aggiunge: «Ci stiamo preparando all’incontro. Si stanno allenando tutti i nostri effettivi. La nostra credenziale più importante sono la grande serietà e la cultura del lavoro. Sappiamo che sfideremo una compagine molto, molto forte. Abbiamo visto insieme al nostro match analyst e al mister tante loro partite. Hanno giocatori esperti, giovani bravi e fanno della qualità di gioco l’arma vincente. Li affronteremo con grande rispetto».

