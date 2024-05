L’ospizio storico cade a pezzi

Nella città degli anziani, dove un residente su tre ha i capelli bianchi, resta chiuso e cade a pezzi quello che sino al 2016 era il più grande (e storico) ospizio di Carbonia.

La struttura

Ai cultori della città di Fondazione piange il cuore nel vedere uno dei suoi ex alberghi operai, quello di via Mazzini (è di Area) finire in rovina. Ma le famiglie con un anziano non autosufficiente anche per brevi-medi periodi, più che dall’aspetto estetico sono travolte da un dramma: nelle strutture residenziali del territorio si viene ricoverati con certificazione della Asl o del Comune, oppure ci si rivolge (pagando) ai privati. Dilemma che non si poneva quando in via Mazzini esisteva la casa dell’anziano, nata nei primi anni Settanta e guidata dalla storica “signorina Renza” (Floris), operativa fra mille traversie (formazione del personale, inadeguatezza di alcuni locali). Nel 2016 la struttura ha dovuto arrendersi dopo le contestazioni dei Nas e del Comune. Dare una sbirciata al giardino giungla è un tuffo al cuore. Lascia intendere le condizioni all’interno dello stabile chiuso da otto anni.

La richiesta

«L’auspicio – spiega Rita Vincis, presidente della commissione consiliare Servizi sociali - è che Area lo sistemi perché in questi anni c’è chi si è fatto avanti disposto ad aprire servizi di assistenza agli anziani e chiedendo di farsi scontare l’affitto dalle manutenzioni che si era disposti a sobbarcarsi, ma sappiamo che l’Azienda regionale ha sempre opposto un diniego: eppure, se venisse accettato, quel sistema sarebbe ideale anche per dare in affitto le case da sistemare».

Regna l’impasse. E’ diventato un edificio fantasma. «Altro che monumenti aperti – contesta il consigliere comunale Diego Fronterrè – si ha quasi la certezza che l’ex ospizio di via Mazzini resterà un monumento chiuso in una città invecchiata che dovrebbe invece fare a gara per far nascere le strutture per anziani». Di recente aveva espresso parole di rammarico anche Eugenio Ledda, 89 anni, uno dei collaboratori nonché cognato di Renza Floris, che spesa la sua vita per curare l’ospizio: «Una vergogna che un edificio così sia dimenticato».

L’attesa

In attesa che il Comune capisca cosa vuole fare del nuovo centro anziani realizzato adattando l’ex scuola di via Dante (del bando non c’è traccia), lo scenario demografico che emerge è lampante: Carbonia aveva 26.317 abitanti al 31 dicembre 2023, con oltre 8.300 over 65. Secondo dati Istat, ogni cento giovani ci sono 366 anziani. Per loro soltanto due piccole strutture private che offrono circa 25 posti.

