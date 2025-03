L’ospizio resta chiuso, mistero sulla gestione 

Ospiterà minimo 24 anziani, ma potrebbero diventare 48. Ballano i numeri, ma soltanto quelli, per capire il tipo di gestione della neo nata casa dell’anziano. La quale, considerato il tempo già trascorso, si candida a diventare un’incompiuta. Sono terminati infatti da quasi due anni i lavori per ristrutturare l’ex istituto professionale via Dante, sorto verso la fine degli anni Novanta, usato come scuola giusto un paio d’anni e poi consegnato all’oblio.

Il progetto

Con un progetto delle precedenti amministrazioni comunali, l’ente aveva vinto un bando nazionale da un milione per trasformare la grande struttura con immenso giardino parte in un ospizio (che a Carbonia, salvo piccole lodevoli realtà provate, non c’è più), parte in centro migranti. Quest’ultima finalità è stata però accantonato oltre un anno fa: il Governo ha concesso che lo stabile venga interamente usato per gli anziani. E a questo punto è iniziato un calvario nonostante, forse, entro qualche settimana il Consiglio municipale potrebbe dare il nulla osta a quel bando di gestione mai indetto. «Tempi esageratamente lunghi - fa notare il consigliere comunale Diego Fronterrè, gruppo Morittu Sindaco – per dei lavori conclusi da oltre un anno: le direttive stanno per giungere in Consiglio ma si sarebbero dovute bruciare le tappe». Severa anche la posizione di Daniela Garau, Fratelli d’Italia: «Certe valutazioni sarebbero dovute scaturire da tempo considerate le esigenze di una città priva da 9 anni di un ospizio con numeri importanti, della fine lavori sancita quanto meno un anno fa e del tempo trascorso per capire come gestire l’impianto».

Il futuro

Il culmine della telenovela forse è vicino, come spiega la presidentessa della commissione consiliare Servizi sociali Rita Vincis: «Di recente il consulente incaricato dall’amministrazione – spiega – ha illustrato alcuni punti salienti del piano economico finanziario che tiene conto di varie opzioni: la possibilità che ospiti minimo 24 posti letto come da progetto originario, oppure la facoltà di portarli a 36 oppure ancora addirittura a 48 ma suddivisi in due unità diverse sebbene nella stessa struttura». Si naviga nelle ipotesi: la determina del dirigente del servizio potrebbe giungere in Consiglio entro una quindicina di giorni poi sarà la politica a votare il tipo di gestione ritenuta confacente: «Non è da escludere – afferma la presidentessa – che possano essere decise modalità differenti di servizio a seconda dei posti letto». Cioè una sorta di day hospital, oppure H24, o ancora solo per terapie o attività specifiche.

