L’ospizio di via Dante resta chiuso 

Ad Iglesias il Margherita di Savoia è stato ristrutturato e inaugurato dopo 28 anni di attesa. A Carbonia per il nuovo centro anziani di via Dante si spera che l’attesa sia più breve: è stato completato nel 2023 ma non sono bastati due anni per capire come utilizzare il servizio e quando indire la gara d’appalto.

L’attesa

Le uniche indicazioni sono relative a un non meglio precisato progetto (i cui dettagli restano da definire) che starebbe per arrivare all’attenzione della Giunta (ma questa imminenza veniva data già dal 2024). E che, dopo un passaggio in Consiglio, sarebbe propedeutico all’indizione della gara. Nel frattempo, le famiglie di Carbonia che necessitano di un centro di assistenza per anziani (l’ultimo ospizio ha chiuso nel giugno 2016 e il 25 per cento degli abitanti di Carbonia ha più di 70 anni) si rivolgono alle strutture private cittadine (in tutto non più di una ventina di posti) o alle grandi strutture nel resto del territorio. Ma intanto resta chiusa la struttura di via Dante, ex scuola costruita ai primi del Duemila, usata un paio di anni dall’Ipia, caduta in rovina e ristrutturata con un radicale intervento costato circa un milione. Lo stabile, dotato di un enorme giardino, era stato inizialmente destinato metà come moderno centro per anziani con circa 24 posti letto, metà come centro di accoglienza di migranti minorenni. Ma il Governo un anno fa ha concesso che possa essere utilizzato interamente per l’assistenza della terza età.

I ritardi

La ristrutturazione è finita da un anno, ma non c’è traccia dell’appalto per dare in gestione il servizio. Si sono rincorsi approfondimenti e valutazioni, per capire di quanti posti letto disporre, se dare assistenza solo diurna o anche notturna, se prevedere una gestione di pochi o molti anni. Oltre sei mesi fa la commissione Servizi sociali aveva ritenuto auspicabile una gestione decennale per dare un servizio adeguato alle richieste dell’utenza e alle esigenze imprenditoriali dei futuri gestori al fine di ammortizzare le spese.Il progetto d’origine prevede almeno 24 posti letto (ma con la deroga concessa dal Governo potrebbero pure raddoppiare), ambulatori specialistici, mensa, servizi sanitari e assistenziali capaci di sfruttare anche l’ampio giardino.Lo scenario però resta cristallizzato da quasi due anni. Se anche l’appalto dovesse venire indetto in estate, difficilmente il servizio decollerebbe nel 2025. «Stiamo per preparare la delibera per l’approvazione del progetto - spiega l’assessora comunale ai Servizi sociali Irina Piras, in carica da circa due mesi - da cui conseguirà l’indizione dell’appalto: siamo aperti all’ipotesi di prevedere 24 posti letto oppure un numero superiore, ma dipende dal bando e da come viene accolto».

