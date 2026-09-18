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Lanusei.
19 settembre 2026 alle 00:24

L’ospedale si tingerà di viola per l'Alzheimer 

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Lunedì settembre il Centro per i disturbi cognitivi e le demenze (Cdcd) organizza una giornata di sensibilizzazione sull’Alzheimer e sulle attività del servizio. L’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei si illuminerà di viola per l’occasione. «Prima lo sai, più puoi fare: la diagnosi di demenza è importante». L’iniziativa nasce con l’obiettivo di avvicinare la cittadinanza alle attività del servizio. Il Centro per i disturbi cognitivi e le demenze funziona grazie alla sinergia dell’équipe territoriale, guidata dalla referente, Mariella Zoncheddu, e il reparto di Medicina dell’ospedale Nostra Signora della Mercede, con la collaborazione del direttore Antonello Cossu, e della neurologa, Silvia Barca. «In occasione di questo appuntamento – spiega Mariella Zoncheddu – abbiamo deciso di aprire eccezionalmente al pubblico uno degli incontri psicoeducazionali che periodicamente svolgiamo con i familiari e caregiver di persone con disturbi cognitivi e demenze. Ci sembra un bel modo per presentare la nostra attività e sensibilizzare sui temi più importanti legati a queste patologie».

«Il problema delle demenze è molto diffuso – evidenzia Agata Monni, neuropsicologa – Per questo il nostro servizio si focalizza sulla prevenzione, la diagnosi e il trattamento».

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