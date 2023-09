L’ospedale riconquista Chirurgia 

La timida pioggia mattutina di ieri non ha rovinato la cerimonia inaugurale della nuova chirurgia programmata del San Camillo di Sorgono, assillato da tante criticità.

Alla presenza dell’assessore regionale alla Sanità Carlo Doria, del direttore generale dell’Asl 3 Paolo Cannas e del nuovo primario Francesco Cabras. E così, la meglio nota "Week surgery", fortemente voluta dall’Asl 3 di Nuoro, per ridare luce al presidio del Mandrolisai è pronta. A caratterizzarla due nuove sale operatorie, riportate a nuovo e dotate di moderne tecnologie. Ad affiancarle, la neo ala da 10 posti letto che attende gli ultimi ritocchi, ed ora supportata dal reparto di Medicina.

Subito in sala

Dopo due anni di lungo stop è atteso per lunedì 18 il primo intervento chirurgico, salutato dal territorio come una prima ma importante conquista. E al taglio del nastro, non sono voluti mancare diversi sindaci zonali con il testa quello di Sorgono Franco Zedde, l’assessore regionale ai lavori pubblici Pierluigi Saiu, il commissario straordinario della Provincia Costantino Tidu. Nutrita la rappresentanza dell’Asl 3 con, oltre il dg Cannas, il direttore sanitario Serafino Ponti, la sirettrice del San Francesco di Nuoro Grazia Cattina, la direttrice dei Servizi socio sanitari Gesuina Cherchi. Presenti i rappresentanti delle associazioni di malati, dei Comitati per la difesa della sanità, bambini con famiglie e anziani.

Il manager

«Una giornata di festa – ha esordito il Dg Cannas – apriamo le nuove sale operatorie e l’attività chirurgica. In questa fase con interventi di media-bassa densità di cura in prospettiva valuteremo anche altre opzioni». E poi: «Si tratta di un progetto ambizioso- ha proseguito Cannas- perché faremo ripartire tantissime specialità fra cui l’ospedale di comunità, le attività di prevenzione e tanto altro. Il tutto in sinergia con sindaci e comunità montana. Entro sei mesi concluderemo la ristrutturazione di tutti i reparti».

La Regione

Soddisfatto l’assessore regionale Doria: «Un momento importante per tutto il territorio, funzionale all’atto aziendale che abbiamo approvato, dando valore ai piccoli presidi. La week surgery potrà giovare alle liste d’attesa di una chirurgia non complicata, che nei grossi ospedali non trova posto. Il tutto rivitalizzando centri come questo».

Il nuovo primario

Emozionato Francesco Cabras, in arrivo dal Policlinico di Monserrato:«Sono soddisfatto per l’inizio di questo progetto entusiasmante. Arrivo nel Mandrolisai volenteroso di apportare le mie competenze per il sistema sanitario zonale. Come medico ho sentito di offrire il mio supporto laddove ce n’era bisogno. E sono felice della scelta fatta».

Valore aggiunto, il lavoro svolto in team fra la il personale del Nosocomio e i vertici aziendali. «Oggi per la nostra comunità è una giornata speciale – spiega il coordinatore infermieristico facente funzioni Paolo Arru - L'impegno e la determinazione nel portare avanti questo progetto ha dato i sui frutti. Come portavoce del personale infermieristico della sala operatoria sono orgoglioso di questo risultato.”