«L’ospedale nuovo? Si salvi quel che c’è» 

Presentazione sullo studio di fattibilità per la realizzazione del nuovo ospedale del Sulcis Iglesiente: i 23 sindaci non hanno apprezzato la scelta del tavolo tecnico convocato nel cagliaritano e hanno dunque disertato l’incontro che si è svolto nella sede cagliaritana di Ares dopo aver chiesto con un documento unitario che il confronto potesse avvenire nel loro territorio. Così non è accaduto e l’azienda regionale della salute si è trovata a presentare lo studio sulla nuova struttura in assenza dei responsabili della salute dei cittadini.

Appello unitario

Il grande punto interrogativo riguarda l’ubicazione del nuovo ospedale, ma il sindaco di Carbonia Pietro Morittu si focalizza su quella che ritene essere l’urgenza, ovvero il continuo collasso delle prestazioni sanitarie dei presidi esistenti. «Ci sarà tempo e modo di capire dove collocare il nuovo ospedale – dice Morittu –. Chiediamo a chi di dovere di arginare e porre rimedio alle criticità presenti nei reparti per l’assenza di personale. Invitiamo l’assessore alla Sanità Carlo Doria a una conferenza sociosanitaria nel nostro territorio. Saremo ben lieti di discutere dell’ospedale nuovo, occorre però affrontare prima di tutto le problematiche che stanno mettendo in discussione il diritto ad una assistenza adeguata per 120mila abitanti». Una riflessione condivisa anche dall’assessora alle Politiche sociali di Iglesias Angela Scarpa: «Non è il momento di focalizzare l’attenzione sul luogo in cui sorgerà l’ospedale, piuttosto si pensi a tenere in piedi quelli esistenti, perché la situazione non è mai stata così buia». Riguardo il piano presentato da Ares, il sindaco di Sant’Antioco Ignazio Locci esprime il proprio parere positivo: «Fermo restando che occorre discutere sui piani del Sulcis Iglesiente nel Sulcis Iglesiente, accolgo con piacere l’intento che propongo da diversi anni, ovvero quello della nascita del nuovo ospedale per il territorio. Devo anche ammettere che non mi dispiace il progetto presentato dal Comune di Villamassargia per la realizzazione della struttura nel suo territorio. Siamo comunque ancora nella fase dello studio di fattibilità». Anche la sindaca di San Giovanni Suergiu è a favore della realizzazione della nuova struttura: «Credo dovrebbe sorgere nell’area del Sirai, sarebbe ottimale per la popolazione sotto tutti i punti di vista. Stiamo però parlando in prospettiva, al momento è più urgente non abbandonare gli attuali servizi».