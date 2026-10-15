L’ospedale in campo contro i tumori al seno 

In prima fila per l’Ottobre Rosa. L’ospedale San Giuseppe Calasanzio di Isili, presidio oncologico del territorio, scende di nuovo in campo organizzando due appuntamenti di informazione e controllo per combattere il tumore al seno.

Si comincia oggi dalle 10 alle 12 con la giornata “Mi curo di me” nella sala conferenze del presidio sanitario e si prosegue venerdì 23 ottobre con “Agire per Prevenire” e le visite senologiche gratuite dalle 8,30 alle 13,30. Iniziative volute dall’équipe guidata dalla dottoressa Silvia Esu, la quale spiega che «le donne hanno consapevolezza ma anche paura, perché è un male che spaventa. La diagnosi precoce è fondamentale, ma anche quando non è immediata è possibile intervenire con nuove terapie che cronicizzano la malattia».

Due decenni

Ormai è quasi un ventennio che l’Oncologia di Isili lavora con importanti risultati e offrendo un servizio all’avanguardia. Il primo day hospital risale al settembre 2009, oggi vengono seguiti circa 600 pazienti provenienti non solo dal Sarcidano Barbagia di Seulo. Il 40 per cento di loro infatti arrivano da altre Asl. Numeri cresciuti in particolare dopo la pandemia del Covid.

Grandi numeri

«Rispetto all’inizio sicuramente c’è più fiducia», sottolinea Esu, «siamo una realtà radicata nel territorio, seguiamo pazienti più giovani e c’è una maggiore incidenza fra le donne».

Una fiducia costruita nel tempo grazie alla passione che guida il lavoro di Esu e della collega Irma Esposito, degli infermieri, delle infermiere e degli Oss che ogni giorno si prendono cure dei pazienti.

«La nostra forza è sicuramente quel qualcosa in più che si fa a livello umano, accogliere e supportare in un momento difficile della vita», specifica la dottoressa, «inoltre dobbiamo ricordare che la malattia oncologia è la malattia della famiglia».

La rete

Ma il lavoro svolto non può prescindere anche dalla fitta rete di collegamenti che il servizio ha con gli altri reparti del San Giuseppe, con gli ospedali come il Businco di Cagliari, il Policlinico di Monserrato e con l’ospedale di riferimento, il Santissima Trinità nel capoluogo. Una collaborazione che giova ai pazienti e all’efficacia degli interventi.

«Una donna su 8 si ammala di tumore alla mammella e ognuna ha una parente colpita dalla patologia», aggiunge Esu, «c’è un lieve aumento di questo tipo di tumori ma la mortalità si è ridotta». E se da una parte l’incidenza spaventa, dall’altra la ricerca va avanti con nuove ed efficaci terapie che infondono ottimismo.

La richiesta

Supporto totale per il servizio anche dalla direzione dell’ospedale. «Abbiamo l’interesse a mandare avanti i progetti che funzionano e di cui i pazienti sono contenti, l’oncologia è un servizio d’eccellenza e all’avanguardia», specifica il direttore Sergio Laconi, che poi lancia un appello: «Non possiamo chiedere la luna, ma sicuramente il servizio di diagnostica in generale andrebbe potenziato».

RIPRODUZIONE RISERVATA