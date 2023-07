«L’ospedale è la mia famiglia» 

Sanità territoriale, non solo problematiche ma anche eccellenza, con le scelte di cuore di chi è rimasto a casa, garantendo servizi essenziali. Nell’ospedale San Camillo di Sorgono non mancano storie di sanitari che non si arrendono e lottano tutti i giorni. Efisio Mereu, 56 anni, unico oncologo del presidio, ne è un esempio. A Sorgono ci è praticamente nato e cresciuto, muovendo i primi passi della sua formazione umana e culturale.Dopo il liceo scientifico la partenza per Cagliari, con l’iscrizione al corso universitario di medicina. Poi una pausa di riflessione e l’avventura come ufficiale di complemento dell’esercito nella Brigata Ariete di Pordenone. Percorso entusiasmante, ma il richiamo agli studi è forte: dopo due anni, Mereu torna sui libri, conseguendo nel 1998 la laurea e nel 2002 la specialistica. Nell’aprile del 2003 fonda il reparto dell’oncologia medica nella Nuova Casa di Cura, a Decimomannu, dove lavora per 5 anni. Nel 2008 la svolta.

La svolta

«Vinsi contemporaneamente il concorso all’Oncologico di Cagliari e al San Martino di Oristano. Quando però mi venne offerta la possibilità di lavorare al San Camillo non ci pensai due volte ad accettare. La voglia di aiutare il territorio era tanta. E nonostante le difficoltà non me ne sono pentito». Lo dice con fermezza lo specialista che nel capoluogo del Mandrolisai ha messo su famiglia e ne vive appieno la quotidianità: «Afferisco al reparto di Medicina, svolgendo in più la mansione di responsabile dell’ala oncologica. I pazienti sono come una seconda famiglia, i colleghi di ogni ordine e grado pure. Senza il loro prezioso supporto nulla sarebbe possibile». E ancora: «Di pari passo all’attività in reparto, non manca quella ai pazienti oncologici che arrivano in ospedale non solo per i cicli di cura, ma anche per la prediagnostica. Cerchiamo di offrire un supporto continuo, non lasciandoli mai soli».

Il lavoro

Circa 500 i pazienti in carico (70 in trattamento chemioterapico), attenzione alla terapia del dolore e alle cure palliative. «Il tempo libero è poco. Mi concedo pochi giorni di riposo l’anno pur di non interrompere il servizio. E anche in quelle occasioni non perdo mai il contatto con gli assistiti, sentendoli al telefono». Non sono mancate proposte di sedi più prestigiose, ma Mereu dice: «Prima dei soldi e del successo vengono i valori e l’amore per la gente. Questa è una missione di vita e la interpreto come tale. Sapere di poterlo fare a casa, aiutando il sistema sanitario mi rende fiero. Qui voglio proseguire il mio cammino, aiutando per ancora tanti anni i più bisognosi». Nel centro Sardegna la lotta per i servizi prosegue. Ad accompagnarla, l’esempio di chi non ha abbandonato il territorio.

