L’ospedale diventa universitario 

È ufficiale, i futuri geriatri sardi si formeranno nelle corsie dell’ospedale di Isili. È stata firmata la convenzione tra la Regione Sardegna e la Asl 8 di Cagliari che consentirà all’Università degli studi di Cagliari di avviare i corsi di specializzazione in Geriatria nel Sarcidano.

Il progetto

«Un progetto», ha detto il direttore generale Marcello Tidore, «che ci permetterà di valorizzare l’ospedale e tutto il territorio». Un importante investimento che interesserà i prossimi 15 anni e che servirà a reclutare docenti di ruolo e ricercatori a tempo determinato per l’avvio dei corsi di specializzazione.

«Stiamo portando avanti un'operazione rivoluzionaria con l'attivazione di una scuola di specializzazione a Isili - ha aggiunto il manager Marcello Tidore - porteremo i giovani a studiare dove risiede un numero elevato di anziani fragili, anche per ridurre lo spopolamento». A dirigere la scuola sarà Antonella Mandas, professoressa associata di Medicina interna dell’Università di Cagliari.

I fondi

Gli importi relativi al progetto sono così ripartiti: 186mila euro per l’anno 2023 come acconto per l’anno 2024 e 2025, altri 309mila euro annui per gli anni dal 2026 al 2037 e 279mila euro annui per gli anni dal 2024 al 2038. Somme rilevanti che potrebbero cambiare il volto del piccolo presidio per il quale fino a non molto tempo fa si temeva per una possibile chiusura.

«Questo è un grande risultato», commenta il sindaco Luca Pilia, «che ci fa sperare per un rilancio della nostra struttura ospedaliera. È frutto di un lungo lavoro portato avanti in questi ultimi anni e rappresenta un servizio di importanza strategica per l’intero territorio».

La Asl

Si conferma così l’attenzione per il San Giuseppe da parte della Asl di Cagliari che continua a parlare di un potenziamento della struttura con l’intento di farla diventare un riferimento a livello regionale per tanti servizi. «Abbiamo cambiato la narrazione dell’ospedale», ha aggiunto Tidore, «si può fare sanità ad alti livelli come nella Medicina, nella Radiologia, nell’Urologia, nell’Anestesia e nella Chirurgia che, insieme al Centro uomo e al Centro donna, stiamo continuando a valorizzare in questo presidio».

