Lanusei.
14 dicembre 2025 alle 01:06

L’ospedale avrà nuovi parcheggi 

Il Comune ha individuato le aree, dalla Regione i primi finanziamenti 

La viabilità intorno all’ospedale di Lanusei è una gola stretta. Le lamentele sulla scarsa possibilità di parcheggio sono una litania quotidiana. L’emergenza ribolle e si è fatta sempre più acuta sebbene nel corso del tempo sia stato realizzato il multipiano. Ma con le prestazioni ambulatoriali che si concentrano nella Casa della salute il fabbisogno di aree di sosta è in costante aumento. Nel cronoprogramma procedurale-finanziario dell’Asl Ogliastra spunta un milione di euro destinato all’acquisizione delle aree prospicienti il Nostra Signora della Mercede da adibirsi a parcheggio. Nei giorni scorsi l’Azienda sanitaria ha conferito l’incarico di responsabile unico del procedimento a Michela Casari, collaboratrice amministrativa in servizio alla struttura complessa che gestisce il patrimonio dell’Asl.

Problema cronico

I parcheggi che circondano l’ospedale di Lanusei vengono presi d’assalto ogni mattina dagli automobilisti che devono presentarsi a una visita medica o anche solo semplicemente accompagnare qualcuno. I posti non bastano più, soprattutto da quando tutte le prestazioni ambulatoriali vengono erogate nella Casa della salute. Per trovare parcheggio bisogna arrivare all’alba. Così ogni mattina, nei giorni feriali, lo scenario si ripete. Le aree di sosta si esauriscono nel giro di poco e tutt’intorno al presidio si formano lunghe code di auto, nella speranza che si liberi prima o poi un posto. Serpentoni che intasano le strade a valle della struttura. A inizio dicembre, la Giunta regionale ha stanziato 30mila euro, di cui il Comune di Lanusei è beneficiario, per la progettazione di nuovi parcheggi, come annunciato nei giorni scorsi dal consigliere regionale ogliastrino Salvatore Corrias.

Parla Burchi

«Tra noi e l’Asl - puntualizza il sindaco di Lanusei, Davide Burchi - c’è massima collaborazione. Stiamo lavorando a stretto contatto per cercare di risolvere un problema non solo annoso ma che si sta acuendo: Negli ultimi tempi si è registrato un aumento dei numeri di auto che, ogni giorno, raggiungono l’ospedale». Il sindaco illustra il percorso amministrativo: «Alcuni privati hanno già manifestato la disponibilità alla cessione bonaria di alcune aree prospicenti. Ciò eviterebbe di ricorrere agli espropri. Il deposito dell’Arst verrà trasferito a valle della circonvallazione e dunque intensificheremo il dialogo con il Demanio. In due, tre anni il problema dei parcheggi verrà risolto».

