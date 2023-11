L’Oscar Szekely e le nuove avventure al Grand Hotel 

«Al paese uno che sgobbava dall'alba al tramonto guadagnava meno di un pengo al giorno, mentre qui i signori spendevano tre volte tanto solo per un pacchetto di sigarette egiziane»: sono questi due mondi i due poli estremi tra cui si svolge la vita di Béla, io narrante del divertente romanzo, ragazzino ungherese sveglio, costretto ben presto a trovare un modo per sopravvivere. Fglio illegittimo di una madre che lo abbandona ma a un certo punto riappare e, attraverso le sue conoscenze di lavandaia per i signori, riesce a farlo prendere come ragazzo tuttofare in un lussuoso Grand Hotel, dove al loro arrivo il portiere li scaccia e non vorrebbe farli entrare. Già ti vedo»dice la madre subito sognando, «con i baffi impomatati e una bella divisa. Allora diverrà difficile venirti a trovare, e anche tu potrai prenderti gioco d ei poveracci. Il povero dimentica il povero se si ritrova tra i ricchi: è così che vanno le cose».

Janos Szekely firma “Tentazione'” (Adelphi, pp. 788 - 16,00 euro - Traduzione di Vera Gheno). Ungherse nato nel 1901 e scomparso nel 1958, emigrato a Berlino dove divenne sceneggiatore e venti anni dopo in America, dove visse vincendo anche un Oscar nel 1940 per '”Arrivederci in Francia” di Mitchell Leisen con Claudette Colbert, firma un “Grand Hotel Budapest” che leggere è un piacere.

RIPRODUZIONE RISERVATA