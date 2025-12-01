L’Oscar nazionale delle bocce  alla Società mutuo soccorso 

La Società operaia di mutuo soccorso ha ricevuto un prestigioso riconoscimento nazionale che corona la sua lunga storia sportiva. Nei giorni scorsi nel Salone d’onore del Coni a Roma, durante la 44esima edizione del premio “Mb Fib award 2025”, la storica associazione oristanese è stata insignita di un “Oscar delle bocce”, conferiti ogni anno ad atleti, dirigenti, arbitri e società distinti per risultati e impegno. A ritirare il premio dalle mani del presidente della Federazione italiana bocce, Roberto Favre, il presidente Oscar Migliorini. La cerimonia, condotta dalla giornalista Simona Rolandi, ha visto la presenza di ospiti illustri come Diana Bianchedi, Antonio Rossi e Stefano Pantano. ( s. c. )

