L’Oscar degli ambasciatori del gusto 

L’agrifood muove l’economia e ha bisogno di riconoscimento. È lo spirito che muove da anni l’evento Sardinia Food Awards, presentato nella sua ottava edizione ieri nell’Auditorium del Banco di Sardegna a Cagliari. Un progetto di Donato Ala, cresciuto anche in altre cinque regioni italiane e che, anno dopo anno, mette l’accento sui tanti produttori sardi dell’agroalimentare. L’occasione per dare il giusto palcoscenico alle tante aziende impegnate nella creazione di prodotti e filiere di qualità, che raccontano l’Isola e la portano a un livello di eccellenza.

L’obiettivo

«Un progetto che cresce ogni anno e che vede al centro sempre e solo i produttori», sottolinea Ala. «L’attività non si esaurisce con il nostro evento finale, ed è fatta con l’obiettivo di creare valore per le aziende. Tutto questo è possibile grazie alla splendida collaborazione con il Main Sponsor Crai e ai miei collaboratori sparsi in tutta Italia». Un lavoro di squadra che confluirà nella giornata dell’8 luglio, con una cena e la premiazione nell’agriturismo Rose Mari a Oristano. Anche la scelta del luogo imprime una direzione a questa manifestazione, che ogni volta coinvolge realtà territoriali diverse.

Tradizione e innovazione

Obiettivi condivisi anche dalla Regione, che, insieme al ministero delle Politiche agricole patrocina l’evento. «Sono tantissime le aziende del settore che portano nel mondo prodotti di eccellenza», dice Valeria Satta, assessora all’agricoltura. «È necessaria una presa di consapevolezza sulla straordinaria unicità dei nostri prodotti, unicità che deriva dalle caratteristiche uniche dei nostri territori e dai metodi tradizionali, tramandati per generazioni, che si uniscono oggi alle nuove tecnologie».L’impegno degli allevatori e degli agricoltori. «Abbiamo sposato con piacere una manifestazione che intende valorizzare il lavoro delle aziende sarde e creare opportunità di crescita per le produzioni agroalimentari di eccellenza dell'Isola», spiega Luca Saba, direttore regionale di Coldiretti. «Un’ulteriore opportunità per fare squadra e per consolidare le filiere» ha confermato il presidente di Coldiretti Sardegna Battista Cualbu. Opportunità che la Sardegna deve cogliere per conquistare i mercati nazionali e internazionali.

