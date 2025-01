Los Angeles continua a bruciare: 25 le vittime 

Los Angeles. Venticinque morti accertati, 26 dispersi, 162 chilometri quadrati in fumo, 250 miliardi di dollari di danni e raffiche che stanno per tornare a superare il livello d’allarme: Los Angeles entra nella seconda settimana del suo assedio carica d’angoscia. Dopo una domenica di tregua dai venti, che ha permesso ai vigili di fare progressi nel contenimento aereo dei due immensi incendi attivi, la città si prepara a una nuova allerta meteo da bandiera rossa. «Soprattutto fino a domani, c’è la possibilità di una crescita esplosiva dei roghi perché riprenderanno le raffiche», ha detto Ariel Cohen del servizio meteorologico nazionale. Gli avvisi di allerta per incendi gravi sono attivi fino a domani, con i venti di Santa Ana previsti a 80 chilometri orari e raffiche che raggiungeranno i 113 km/h sulle alture.

Le aree in cui il rischio è più alto sono ancora quelle a ovest della contea di Los Angeles come Pacific Palisades e Malibu, oltre alla contea di Ventura, verso nord. Non una goccia d’acqua è prevista nelle ore a venire, in un terreno che non riceve pioggia da quasi nove mesi, con un’umidità nell’aria di appena il 5%. Il capo dei vigili del fuoco della contea, Anthony Marrone, ha dichiarato di aver ricevuto nuove attrezzature, decine di autobotti e uomini da tutto il Paese e dall’estero (150 pompieri sono stati promessi dal presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy). Il Pentagono invierà 1800 soldati della Guardia nazionale e aerei militari C-130. La seconda città più popolosa degli Stati Uniti continua a contare i suoi morti: otto persone sono decedute nell’incendio di Palisades e 17 in quello di Eaton, ad Altadena.

