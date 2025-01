Los Angeles brucia, centomila evacuati 

Los Angeles. Los Angeles brucia e almeno 100mila residenti sono stati raggiunti da un ordine di evacuazione. Al momento il bilancio delle vittime è di due morti e diversi feriti. Tre diversi incendi stanno devastando la città, in modo particolare la zona collinare. Hollywood si paralizza davanti ai roghi, e la corsa agli Oscar diventa un elenco di eventi cancellati. Molti attori hanno perso la loro casa tra le fiamme che divorano la ricca zona costiera di Pacific Palisades, tra Malibu e Santa Monica. L’attore James Woods è scoppiato a piangere in diretta sulla Cnn, spiegando che la sua villa è stata distrutta. «Un giorno stai nuotando in piscina e il giorno dopo non c'è più niente. Era un inferno. Tutte le case intorno alla nostra erano in fiamme», ha detto l’attore. Stessa sorte per Adam Brody e la moglie Leighton Meester. La compositrice Diane Warren ha raccontato su Instagram di aver perso la villa sulla spiaggia che possedeva da quasi 30 anni.

